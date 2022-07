¿Sabe usted qué es una red social?

Las redes sociales son espacios que con la ayuda de Internet permiten formar grupos de personas con intereses, actividades o relaciones en común (como amistad, parentesco, trabajo). Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información.

Quienes usan una red social tienen la ventaja de que no necesariamente tienen que conocer a uno o varios de los otros que usan esa misma red. Se les llama también comunidades virtuales y no se ocupa para nada entrar en contacto físico con las otras personas para lograr una relación. Ese es uno de los grandes beneficios.

Todas las redes sociales están al alcance de nuestro celular. (Mayela López)

De la mano de la gente de www.concepto.de entramos al mundo de las redes sociales y su nacimiento:

¿Cuántos y cuáles tipos de redes sociales hay?

Dos tipos:

Redes sociales horizontales o genéricas. Son las redes sociales que no tienen un solo tema, sino que apuntan a todo tipo de personas y temas. Funcionan como medios de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares, por ejemplo: Facebook, Instagram, Tik Tok o Twitter.

Redes sociales verticales. Son las redes sociales en las cuales las personas que las usan tienen intereses específicos en común, como música, pasatiempos, deportes. Por ejemplo: Flickr, red social cuya temática es la fotografía. Dentro de estas redes se encuentran las redes verticales profesionales, como LinkedIn, que relaciona gente comparten en lo laboral o que buscan ampliar sus fronteras de trabajo.

Las redes sociales nacieron en 1995 y cada día son más fuertes gracias a Internet. (DENIS CHARLET/AFP)

Entrar a una red sociales es bien fácil, generalmente se llena un cuestionario con datos personales no sensibles, se pone un nombre de usuario, una contraseña que uno mismo inventa y sirve para entrar privadamente y así se entra, eso sí, hay que cumplir con los requisitos que tiene la red, por ejemplo, hay algunas redes que no permiten malas palabras o fotos con desnudos, hay redes que no dejan ingresar menores de edad, entre otros requisitos.

Una de las redes sociales más famosas, Facebook, nació en el 2004. La primera red social, así considerada, fue en 1995 y se llamaba Classmates, después nació SixDegrees en 1997; le siguió Friendster, en el 2003, ese mismo año nació LinkedIn que es un ejemplo claro de red social vertical porque es para temas laborales.

Facebook es una de las redes sociales que más se ha sostenido a través del tiempo, nació en el 2004. (Shutterstock para EF)

En el 2003 llegó MySpace que se volvió super popular, pero poco a poco perdió el partido ante Facebook. En el 2005 nos llegó YouTube, en el 2006 nació Twitter y en el 2010 Instagram. En el 2009 nació una de las redes sociales más usadas hasta el día de hoy: WhatsApp.