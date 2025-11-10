San Carlos: estudiantes de colegios técnicos podrán convalidar materias en la ETAI

Si usted o su hijo se graduó de un colegio técnico profesional, hay buenas noticias: ahora podrán aprovechar ese título para avanzar más rápido en la Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI), en Santa Clara de San Carlos.
Gracias a un convenio entre la ETAI y el Ministerio de Educación Pública (MEP), los egresados de colegios técnicos pueden convalidar entre 8 y 10 materias al matricularse en alguno de los diplomados que ofrece esta institución de Educación Superior.
Según explica el director de la ETAI, Roberto Brenes, actualmente el convenio aplica para los diplomados de Ciencias Agropecuarias, Contabilidad y Finanzas y Turismo Sostenible.
Adelantó que próximamente espera que el convenio se pueda aplicar para Desarrollo de Software.
“El estudiante que viene con ese conocimiento de un colegio técnico se ahorrará tiempo y dinero”, asegura Brenes.
Los interesados pueden acercarse a la oficina de Admisión y Registro de la ETAI; o contactarse al WhatsApp: 6025-0862.
La ETAI, creada desde 1998, cuenta con una oferta académica de carreras de corta duración, en modalidad de diplomados y que ponen a la gente a trabajar.
ETAI tiene la matrícula abierta para iniciar lecciones en el primer cuatrimestre de 2026 que comienza en enero próximo.
Puede inscribirse AQUÍ