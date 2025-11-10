San Carlos: estudiantes de colegios técnicos podrán convalidar materias en la ETAI

Si usted o su hijo se graduó de un colegio técnico profesional, hay buenas noticias: ahora podrán aprovechar ese título para avanzar más rápido en la Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI), en Santa Clara de San Carlos.

Gracias a un convenio entre la ETAI y el Ministerio de Educación Pública (MEP), los egresados de colegios técnicos pueden convalidar entre 8 y 10 materias al matricularse en alguno de los diplomados que ofrece esta institución de Educación Superior.

La ETAI es una institución parauniversitaria con cuatro carreras acreditadas por el SINAES. (Cortesía/Cortesía)

Según explica el director de la ETAI, Roberto Brenes, actualmente el convenio aplica para los diplomados de Ciencias Agropecuarias, Contabilidad y Finanzas y Turismo Sostenible.

Adelantó que próximamente espera que el convenio se pueda aplicar para Desarrollo de Software.

“El estudiante que viene con ese conocimiento de un colegio técnico se ahorrará tiempo y dinero”, asegura Brenes.

La matrícula ya abierta para empezar clases en enero de 2026 y se tienen opciones de financiamiento. (Cortesía/Cortesía)

Los interesados pueden acercarse a la oficina de Admisión y Registro de la ETAI; o contactarse al WhatsApp: 6025-0862.

La ETAI, creada desde 1998, cuenta con una oferta académica de carreras de corta duración, en modalidad de diplomados y que ponen a la gente a trabajar.

La ETAI es una institución aprobada por el Consejo Superior de Educación. (Cortesía/Cortesía)

ETAI tiene la matrícula abierta para iniciar lecciones en el primer cuatrimestre de 2026 que comienza en enero próximo.

Puede inscribirse AQUÍ