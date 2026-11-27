Es viernes 27 de noviembre es un día muy esperado por muchos para hacer sus compras aprovechando los descuentos del ya tradicional Viernes Negro.

Desde las ocho de la mañana caminamos por San José centro y pudimos comprobar que el comercio sí está listo con sus ofertas, pero todavía a las nueve de la mañana la clientela no había calentado.

Tiendas de San José ofrecen grandes ofertas a sus clientes en este Viernes Negro. (Fotos: Eduardo Vega/Fotos: Eduardo Vega)

En un recorrido por el bulevar de la avenida Central vimos los ventanales de las tiendas anunciando descuentos del 20% al 70% en ropa, libros, electrodomésticos, tenis, entre otros artículos.

No caliente el Viernes Negro todavía. (Fotos: Eduardo Vega/Fotos: Eduardo Vega)

Nos vamos a quedar quietecitos en San José porque el Ministerio de Economía va a iniciar un operativo en varios comercios para confirmar que las ofertas que anuncian en verdad estén listas para la gente y que no cobren un colón más.

También van a revisar que todas las ofertas cumplan con las garantías de ley porque todavía hay quienes, por tener un artículo en oferta, le dicen a la gente que no tiene garantía y eso no es así.

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Si viene a San José para aprovechar las buenas ofertas que hay, recuerde que le tienen que cobrar justo lo que anuncian y que se aplican todas las garantías.

Se espera que el ambiente caliente durante la tarde. (Fotos: Eduardo Vega/Fotos: Eduardo Vega)

Además, recuerde que todo lo que compre debe venir bien empacado en su caja. Por ejemplo, también pasa que un negocio ha dicho que por estar algo en oferta no se lo puede dar en caja.

San José está con pocos clientes durante la mañana. (Fotos: Eduardo Vega/Fotos: Eduardo Vega)

Tenga cuidado; camine en busca de la mejor oferta y reclame sus derechos, los mismos que se aplican si paga en efectivo o con tarjeta.