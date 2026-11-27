Experto da recomendaciones y advertencia frente al viernes negro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Muchas personas aprovecharán a partir de este viernes, conocido como el “Black Friday” para realizar sus compras. Sin embargo, al adquirir productos es importante tener algunos cuidados. La Teja conversó con don Erick Ulate, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Libres, quien da advertencias y recomendaciones útiles para esta fecha.

Derecho de arrepentirse

Cada vez más personas hacen sus compras de Viernes Negro o, en general, a través de plataformas en línea, mediante WhatsApp o redes sociales. Al operar bajo esta modalidad, el consumidor tiene un derecho que pocos conocen: arrepentirse de lo adquirido en un plazo de ocho días. Esto se llama derecho de retracto.

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“Son 8 días naturales, no son hábiles, son naturales. En esos 8 días básicamente lo que hago yo es contactar al comerciante, debo devolver el producto de manera íntegra con todos sus empaques y el comerciante está en la obligación de devolverme el dinero”, indicó Ulate.

El experto también explicó que el reembolso se hace mediante el mismo método que se usó para pagar, ya sea tarjeta, efectivo o sinpe. Esto aplica solo para compras en línea.

¿Qué pasa si compro productos que estaban en exhibición?

Por las promociones del Viernes Negro, muchos aprovechan hasta para llevarse electrodomésticos en liquidación y artículos que estuvieron durante algún tiempo en exhibición, al alcance de los clientes o vendedores.

Si alguien desea aprovechar para adquirir bienes con esta condición, debe tomar en cuenta dos cosas: ¿el producto pierde la garantía por estar en exhibición?, y ¿es legal que me cobren por una “garantía extendida”?

¿Qué pasa si quiero comprar un producto en exhibición?, experto responde. (Jorge Castillo/Jorge Castillo / La Nación)

“En el caso de este tipo de artículos ya entrarían como artículos usados. Entonces, en primera instancia tienen que indicárselo a uno previo a la compra. Le tienen que indicar a uno que el artículo ha estado en exhibición, que el artículo es tal vez el único que está en existencia, entonces no es totalmente nuevo”, explicó.

Asimismo, Ulate detalló que se debe respetar la garantía base de 30 días como en toda compra. En algunos casos algunas tiendas quieren vender una cobertura adicional, pero no es obligación aceptarla. En cuanto a esto se debe tener un cuidado especial:

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“Si el comercio le quiere vender a uno una garantía adicional, ya depende del consumidor si está de acuerdo en realizar el pago de esa garantía adicional, pero el comercio no puede condicionar la venta del producto a la compra de una garantía adicional porque ahí ya caeríamos en lo que se llaman las ventas atadas”, mencionó el experto.

¿Un precio en el estante y otro en la caja?

Un detalle que muchas veces sucede es cuando los clientes deciden comprar un producto por el monto que observan en los estantes, en publicidad por redes sociales o en las etiquetas; sin embargo, a la hora de pagar en la caja,el valor es otro.

Don Erick explica que en estos casos, los comercios deben asumir el precio que se está publicitando, o que se observa en el anaquel o góndola de la tienda, incluso en la publicidad.

¿Qué pasa cuando el precio de un producto está mal y quieren cobrarlo más caro? Experto explica. (MEIC/MEIC)

El experto indica que el otro caso se da cuando se nota o es evidente que se trata de un error. Ulate señala que estos casos, la tienda puede rectificar el precio verdadero y evitar confusiones.

Publicidad engañosa

Asimismo advirtió que se debe tener mucho cuidado por la “publicidad engañosa” que suele confundir al cliente. Una situación que según Ulate es cada vez más común ver en estos tiempos de Viernes Negro.

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“Es un elemento que es engañoso para el consumidor y que puede generar una denuncia contra la tienda o el comercio. Se está dando mucho que te dicen ‘descuentos de hasta el 75 %’, por ejemplo. Y vos llegas a la tienda y de los 1.000 productos que venden solo uno tiene un 75 % y todo el resto 5, 10 % máximo”, ejemplificó.

Experto advierte sobre "trampa" que muchos comercios cometen en cuanto a los descuentos que anuncian. (Rafael Murillo Rodriguez)

Ante cualquier situación incorrecta que se presente, los compradores pueden hacer su denuncia a la línea 800-CONSUMO (800-266-7866) y WhatsApp de Protección al Consumidor (PACO) 6140-9657 para presentar quejas.