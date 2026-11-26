Yendry Vásquez es una mujer bien empunchada. Ella se gana la vida con un emprendimiento de postres fríos y está estudiando repostería y pastelería porque quiere ver su negocio crecer.

En los últimos meses, Yendry ha notado que la situación económica del país se ha vuelto muy complicada y cada vez le alcanza menos la plata. Aquello de la famosa economía jaguar pasó a la historia.

La gente cada vez califica peor la economía de Costa Rica. (Shuttertock)

Ella dice que cuando va al supermercado para comprar los insumos de los postres, siente que los precios han subido, sobre todo en estas fechas en las que se acerca diciembre.

“Pero no solo los ingredientes de los postres están más caros, lo mismo pasa con las cosas que compro para la casa: carnes, granos básicos, y siento que hasta los recibos de los servicios han ido subiendo”, relató la emprendedora.

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Medidas desesperadas para llegar a fin de mes

Yendry se ha visto obligada a pedir plata prestada para hacer frente a los gastos. Además, contó con tristeza que tuvo que dejar de pagarle las clases de inglés a su hijo de 11 años porque ya no le alcanzaba la plata ni con la beca que le dieron en la escuela.

Yendry Vásquez se gana la vida vendiendo postres, pero hasta ha tenido que pedir prestado para hacer frente a los gastos (Cortesía)

Pero Yendry no es la única que siente que la situación económica va en caída libre al despeñadero, pese a que el Gobierno asegura que Costa Rica está volando.

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que la opinión de la gente sobre la situación económica actual había cambiado mucho; principalmente, entre quienes la calificaban como “muy mala o mala”, ya que entre mayo y noviembre de 2026 pasó de 35% a 51% (aumento de 16 puntos porcentuales), con un crecimiento sostenido en las tres encuestas.

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Por su parte, el porcentaje de quienes la valoran como “muy buena o buena” pasó de 40% en mayo a 28% en noviembre (disminución de 12 puntos porcentuales). Mientras que el grupo de quienes considera que la economía actual está “regular” disminuyó de 25% a 21% entre mayo y noviembre.

Los ticos ya no creen en la economía jaguar

Números que se usaron mal desde el principio

El economista Gerardo Corrales explica que la idealización de que Costa Rica tenía una economía jaguar estaba mal desde el principio y ahora quedó al descubierto.

“La administración Chaves, y esta administración actual, se montaron sobre un informe del Bank of America emitido en febrero de 2024, fundamentado en cifras macroeconómicas del 2023 que mostraban un crecimiento significativo, pero por efecto de la recuperación de la pandemia.

“El Bank of America, que es un banco que lo que hace es recomendar a los inversionistas invertir, comprar bonos, pues utilizó esa frase como una forma de mercadear y poder colocar más bonos de Costa Rica”, detalló Corrales.

Laura Fernández y Rodrigo Chaves siguen diciendo que la economía del país está volando. (Rafael Pacheco)

El experto dice que desde el primer momento Rodrigo Chaves se agarró de eso para poner a la economía tica como una campeona. Comparaba sus datos de crecimiento con economías viejas y consolidadas como las del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda; estas economías ya no crecen porque están estables y sólidas.

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“Costa Rica no es el campeón mundial de crecimiento; tiene que compararse no con el crecimiento de Latinoamérica porque ahí pesan mucho Brasil y México, tenemos que compararnos con las tasas de crecimiento de los países homólogos a nosotros, que son los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana.

“Si usted revisa los datos del 2022 a hoy, nunca hemos estado en el primer lugar de crecimiento, sino que más bien ahora en el 2026 y en el 2027, me da pena decirlo, el mismo Banco Central, Fondo Monetario y Banco Mundial, reiteran que Costa Rica va a ser el país que menos crecimiento económico va a tener en todos los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana. Nos superan por mucho Panamá y República Dominicana, incluso Nicaragua, Honduras, El Salvador”, dijo el experto.

La gente tiene que hacer sacrificios para rendir la plata. (Rafael Pacheco)

La gente cree en lo que vive, no en lo que oye

Pese a que el Gobierno de Laura Fernández continúa con el discurso de que la economía del país está creciendo y que todo está más que bien, la gente es consciente de que la plata le rinde cada vez menos y entiende que la realidad es muy distinta.

“La inflación, que supuestamente es negativa, es una ilusión porque lo que ha bajado de precios son los artículos importados por la gran apreciación del colón que manipuladamente ha hecho el Banco Central de un 35% de junio 22 a hoy. Pero lo que baja de precio son los bienes importados, sobre todo boletos aéreos, carros nuevos... artículos más representativos de las clases de ingresos altas.

“Los artículos más representativos de las clases de ingresos bajas y medias, como los alimentos, bebidas, eh alquileres, el agua, el transporte, las medicinas, la educación y las comidas fuera del hogar, han subido de precio. El costo de la vida no ha bajado para la mayoría de la población y, con el paso del tiempo, se dan cuenta de que todo era una manipulación, un artificio politiquero del chavismo”, dijo el experto.

El economista Gerardo Corrales dice que la economía Jaguar fue un engaño. (Rafael Murillo)

Para Corrales, todo eso, más el ambiente de violencia, genera un entorno de desconfianza, de frustración.

“La gente está sintiendo que la plata ya no le alcanza, y que esa famosa economía jaguar nunca existió”, expresó.