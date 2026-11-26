Si usted tiene pensado ir a San José este domingo 29 de noviembre, urge que tenga presente que el tránsito podría estar complicado.

Ese día se llevará a cabo la tradicional iluminación de la fachada del Museo de los Niños y un total de nueve instituciones y cuerpos policiales unirán esfuerzos en el amplio operativo conocido como “Ruta Segura 2026”.

Los cierres de las calles iniciarán a las 12 medio día. (Alonso Tenorio)

¿A qué hora arrancan los cierres de calles?

Tome sus previsiones porque los operativos de Tránsito se iniciarán a las 12:00 m. d. y se mantendrán hasta que finalice por completo la actividad nocturna.

Según informaron las autoridades, estos son los puntos clave que tendrán afectación vial:

- Cierre total en Calle 4: Se cerrará el paso en sentido sur-norte, desde la Avenida Segunda hasta el ingreso principal del Museo de los Niños.

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- Regulaciones viales: Habrá paso regulado y controles en Avenida 9, así como en las calles 8 y 10.

- Cero tolerancia al mal estacionamiento: En el costado norte de la terminal de Buses Caribeños, los oficiales mantendrán operativos constantes para evitar que los conductores dejen sus carros mal parqueados.

¡Atención con el parqueo y el acceso al Museo!

Si usted quiere asistir a la actividad, tome en cuenta que los parqueos del Museo de los Niños no estarán habilitados este domingo. Por eso, si lleva vehículo, deberá buscar espacios en parqueos privados cercanos.

Se cumplen 14 años de la Iluminación de la fachada del Museo de los Niños. (Rafael Pacheco)

Además, recuerde que las instalaciones internas del Museo permanecerán cerradas al público durante todo el domingo 29 de noviembre para dedicar todo el personal a la logística en las afueras.

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14 años de tradición

Esta iniciativa, que se realiza desde hace 14 años, contará con cerca de 250 oficiales y funcionarios encargados de velar por la seguridad antes, durante y después del espectáculo.

En el operativo participan la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 911, PROVIDA Ambulancias, la Policía Municipal de San José y el propio Museo de los Niños.

El cierre de Calle 4 no es solo para ordenar el tránsito, sino para convertir ese recorrido en un pasillo seguro y lleno de alegría. A partir de la 1:00 p. m., las familias que caminen hacia el museo encontrarán música, pintacaritas, juegos tradicionales, zonas para colorear y un colorido pasacalles.

Los más pequeñitos también podrán conocer el equipo de Inspecciones Oculares del OIJ, tomarse fotos en las unidades policiales y saludar a personajes muy queridos como “Jack”, de Bomberos, y “Rock”, del OIJ.

Habrá actividades para los niños durante toda la tarde. (Mayela López)

Horarios del espectáculo y recomendaciones:

- 3:00 p. m.: Arrancan las presentaciones en la tarima principal con Hospisonrisas, La Colmena, el Coro Laus Deo, la banda BaRock y los shows de McDonald’s y el Banco Nacional.

- 7:00 p. m.: Se inicia el espectáculo gratuito principal con Museíto y Museíta, más de 50 actores y bailarines, videomapping, juegos pirotécnicos y el esperado conteo de 10 a 1. Además, se iluminará de forma simultánea el edificio del Banco Nacional con sus 644 ventanas.

Si prefiere evitar las presas y verlo desde la comodidad de su casa, puede seguir la transmisión completa en el Facebook del Museo de los Niños CR.