Experto advierte sobre "trampa" que muchos comercios cometen en cuanto a los descuentos que anuncian. (Rafael Murillo Rodriguez)

En medio de las carreras por las compras en torno al Viernes Negro 2026, muchas personas observan grandes promociones en la publicidad de distintos comercios y aprovechan la oportunidad.

Sin embargo, se debe tener mucho cuidado por la “publicidad engañosa” que suele confundir al cliente. Así lo explica don Erick Ulate, de la Asociación de Consumidores.

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“Es un elemento que es engañoso para el consumidor y que puede generar una denuncia contra la tienda o el comercio. Se está dando mucho que te dicen ‘descuentos de hasta el 75 %’, por ejemplo. Y vos llegas a la tienda y de los 1.000 productos que venden solo uno tiene un 75 % y todo el resto 5, 10 % máximo”.

Si se detecta "publicidad engañosa" los consumidores pueden denunciarlo ante la Defensoría del Consumidor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el experto, el simple hecho de realizar esa acción ya resulta engañosa para los clientes y puede dar lugar a que se presente una denuncia ante la Defensoría del Consumidor contra las tiendas.

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“Una tienda de ropa que te dice que tiene en Viernes Negro hasta un 75 % de descuento y llegas y la inmensa mayoría de la ropa tiene sencillamente entre un 5 y un 10 % cuando vos llegás y no hay ningún producto con el 75 % o solamente uno dentro del universo de productos que se está vendiendo tiene ese porcentaje, ahí se está incurriendo en un engaño al consumidor porque en realidad no existe oferta del 75 % en la práctica, sino que los porcentajes de ofertas son mucho menores”, explicó Ulate, a manera de ejemplo.

El experto indicó que es importante que las personas conozcan esta situación, ya que en épocas como estas se suele dar de manera continua en muchos establecimientos.

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