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San Ramón Nonato reúne a familias en gran fiesta patronal de fe y esperanza

La parroquia de Sabanilla San Ramón Nonato estará de fiesta hasta el próximo 6 de setiembre.

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Por Eduardo Vega
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La parroquia de Sabanilla de Montes de Oca celebrará sus fiestas patronales hasta el 6 de setiembre y tendrá una misa especial por las embarazadas.

La comunidad de Sabanilla de Montes de Oca ya celebra a su santo patrono, San Ramón Nonato, con unas fiestas patronales que combinan fe, tradición y actividades para toda la familia.

La parroquia de Sabanilla de Montes de Oca celebra sus fiestas patronales hasta el 6 de setiembre y tendrá una misa especial por las embarazadas.
La tradicional Misa por las Embarazadas y las Familias será este sábado 29 de agosto a las 10 a. m. (Cortesía/Cortesía)

Uno de los momentos más especiales será este sábado 29 de agosto, cuando la parroquia celebrará la tradicional misa por las embarazadas y sus familias.

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La jornada comenzará a las 9 a. m. con el Rosario por los no nacidos y continuará a las 10 a. m. con la Santa Eucaristía, presidida por monseñor José Francisco Ulloa Rojas.

La parroquia de Sabanilla de Montes de Oca celebra sus fiestas patronales hasta el 6 de setiembre y tendrá una misa especial por las embarazadas.
La parroquia San Ramón Nonato, en Sabanilla de Montes de Oca, celebra sus fiestas patronales en honor al santo. (Cortesía/Cortesía)

San Ramón Nonato es reconocido como patrono de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer.

“Queremos elevar nuestras plegarias por todas las madres gestantes, sus bebés y sus familias”, explicaron desde la parroquia, que invita especialmente a las familias a participar de esta celebración”, dijo con tremenda alegría el sacerdote Óscar Céspedes Solís, cura párroco.

La misa también será transmitida por Radio María Costa Rica, 100.7 FM, para quienes no puedan asistir.

La parroquia de Sabanilla de Montes de Oca celebra sus fiestas patronales hasta el 6 de setiembre y tendrá una misa especial por las embarazadas.
La segunda planta de Casa San Ramón será bendecida este domingo 30 de agosto, como parte de las celebraciones patronales. (Cortesía/Cortesía)

Una obra hecha entre todos

Las fiestas también servirán para celebrar otro logro de la comunidad: el domingo 30 de agosto se bendecirá la segunda planta de Casa San Ramón, un proyecto que nació del esfuerzo y la colaboración de muchas personas.

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El espacio busca convertirse en un lugar para el encuentro, la formación, la evangelización y el servicio a los vecinos.

Los fondos que se recauden durante las fiestas serán destinados a continuar fortaleciendo este proyecto comunitario.

La parroquia de Sabanilla de Montes de Oca celebra sus fiestas patronales hasta el 6 de setiembre y tendrá una misa especial por las embarazadas.
Así quedará el proyecto de Casa San Ramón cuando esté finalizado. (Cortesía/Cortesía)

Las celebraciones se extenderán hasta el domingo 6 de setiembre, como una oportunidad para que los vecinos compartan, celebren su fe y sigan construyendo juntos.

“No solamente representa una tradición religiosa, sino también una oportunidad para celebrar la vida, fortalecer a las familias y unir a la comunidad”, asegura el padre Céspedes.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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