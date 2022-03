Sargazo en el Caribe sur: de la curiosidad a los efectos negativos (video)

Lo que de entrada llamó la atención y parecía curioso, ya perdió la gracia.

La llegada de una gran cantidad de sargazo (un alga marina) a playas del Caribe Sur, especialmente Puerto Viejo, tiene varada la actividad turística de la zona, de la cual dependen muchas personas.

Sargazo en Caribe sur Tanto en la arena de la playa como en el mar se ve gran cantidad de sargazo en las comunidades del Caribe sur. Foto: Cortesía

Asi nos lo confirmó José Ugalde, un pescador artesanal de Puerto Viejo que le contó a La Teja que desde la primera semana de marzo, con los fuertes vientos que azotaron el país, fue arrastrada por las corrientes marinas una gran cantidad de esta alga que ha trastornado la cotidianidad de los pobladores.

“Al principio había pequeñas manchas, pero desde el lunes se puso más intenso y nos dificulta salir con las embarcaciones a pescar. Y aunque aún no han contabilizado cuántas, sí han reportado algunos pescadores la pérdida de las trampas con boyas que usamos para atrapar los pargos que comercializamos para subsistir”, dijo.

Sargazo en Caribe sur Los niños continúan sus clases de surf en medio de estas algas que al secarse despiden olor a cloaca. Foto: Cortesía

Para colmo, el montón de sargazo que se acumuló en la arena hace que bajo este quede agua estancada y si se re mueven las algas sale un olor a pura cloaca.

“Nos preocupa que el problema persista, pues ya se acerca Semana Santa y nadie va a querer estar en un lugar con esas condiciones y menos bañarse en el mar y que esas algas lo estén tocando”, explicó Ugalde.

La bióloga marina Lilliana Piedra, de la Universidad Nacional, hizo un recorrido por mar desde Valle La Estrella hasta Manzanillo y explicó que, por dicha, ya es poco el sargazo que se ve mar adentro.

Sargazo en Caribe sur Los pescadores además de tener problemas para sacar las lanchas, también han perdido algunas trampas arrastradas por el sargazo. Foto: Cortesía

“Al turista no le gusta bañarse donde está eso porque es como bañarse en la basura. En días pasados tuvimos veinticinco kilómetros de costa afectados: Puerto Viejo, Cocles, playa Chiquita, Manzanillo, punta Uva y playa Negra”, recordó el pescador.

Tanto los lugareños como la bióloga aseguran que esta es la primera vez que llega sargazo en esas cantidades, años atrás llegaban pequeños puñitos que --según la experta-- hasta eran beneficiosos para la arena.

Buceo detenido

El instructor de buceo Frederick Wright Webb, quien es guía turístico certificado, ha tenido que parar los tours de buceo porque las algas afectan la visibilidad.

Sargazo en Caribe sur Frederick Wright (de cuclillas) ha tenido que dejar de ofrecer sus tous¿rs de buceo y snorkel por el sargazo. Foto: Cortesía

“Las algas no vienen solas, arrastran también la basura que se encuentran en el mar y dejan más sucia la playa. Si va a hacer snorkel es incómodo porque el sargazo está estorbando la vista y tocándole el cuerpo, por eso no ofrecemos el servicio para no robarle la plata al turista y que nos den una mala reseña, que nos afectaría más”, explicó Wright.

Frederick también es pescador artesanal y asegura que estas algas se enredan en las cuerdas, las boyas y al cubrir las trampas, no se puede atrapar peces.

“Yo saqué la lancha este miércoles y tuve que remover como un metro de sargazo de alrededor de ella para poderla llevarla al mar y cuando volvimos, ya estaba otra vez todo lleno”, contó.

Afecta la salud

La bióloga de la UNA explicó que este tipo de alga se descompone en la playa y produce material prodrido; como trae larvas de peces genera malos olores y produce ácido sulfhídrico, que libera unos gases tóxicos que en altas concentraciones dan alergia e irritan los ojos y la garganta de las personas.

“Lo ideal es que lo quitemos con rastrillo y palas, no solo por los malos olores, sino porque si sube la marea y lo vuelve a arrastrar, va a tapar los corales y los pastos marinos y va a poner en riesgo la biodiversidad”, explicó Piedra.

La especialista agregó que el impacto visual para el visitante que desea entrar al mar afecta la economía.

Esta alga flota en el océano y es arrastrada por los fuertes vientos del Atlántico norte hasta las costas de México y Colombia, principalmente, pero esta vez llegó hasta nuestro Caribe.

“Nuestro objetivo es identificar con certeza las especies, el área impactada y además medir el peso de las muestras secas como húmedas, para estimar el volumen del material acumulado, y que podría afectar no solo los medios de vida de las comunidades locales, sino también ecosistemas como arrecifes de coral.

“Es fundamental este análisis, porque su ingreso nos puede dar nociones sobre las posibles rutas o las vías por las que podrían ingresar, a las costas del Caribe Sur, más sargazo u otros agentes impactantes asociados con el cambio climático o afectaciones humanas como un derrame de combustible”, añadió Piedra.

