Se armó un zaperoco este lunes en la Asamblea Legislativa

Carlos Vargas Landergreen compareció este lunes en la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Carlos Vargas Landergreen, quien fue director del fideicomiso Costa Rica Próspera, de Rodrigo Chaves, llegó este lunes a responder preguntas de los diputados ante el montón de cuestionamientos que hay porque, aparentemente, se usó la plata recaudada para pagar gastos de la campaña política del partido Progreso Social Democrática, cosa que es prohibida por la ley.

A su llegada a la comparecencia, Vargas dijo que él renunció al movimiento Costa Rica Próspera el 14 de junio del 2021, por lo que asegura que no tuvo nada que ver con los pagos de banderas y planillas que reveló el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El diputado Francisco Nicolás hervía en cólera por la publicación que hizo el compareciente en su contra. Foto: Facebook. (Tomado de Facebook)

Sí aclaró que autorizó el primer el pago del alquiler de la casa que luego sirvió como sede de campaña del partido Progreso Social Democrático y aunque en el contrato se especificó que sería un local que serviría para fines políticos, Vargas asegura que él no lo creía en aquel momento.

Según dijo a los diputados, él entró al movimiento con las mejores intenciones patrióticas porque Rodrigo Chaves pretendía crear una alianza entre partidos políticos por el bien el país.

También agregó que nunca vio que Chaves tuviera intenciones de tirarse para presidente, sino que más bien lo vio intentando armar la coalición para buscar un candidato aparte.

Al ver que no se lograba dicha coalición, él decidió apartarse el grupo y presentó la renuncia.

Hasta Dinorah Barquero se vio involucrada en las ofensas. Foto: Facebook. (Tomado de Facebook)

Empezó el pleito

El diputado liberacionista Francisco Nicolás le hizo varias preguntas con tono fuerte a Carlos y eso molestó al compareciente, por lo que le pidió a Nicolás que los respetara y dejara de despotricar contra él, pero en ese momento Nicolás sacó un as que tenía bajo la manga.

“Vea don Carlos, aquí el único que despotrica en redes sociales es usted, se la pasa insultando aquí a todos los diputados, qué lástima que una persona que se ve honorable no lo es, vea usted todo lo que ha publicado de nosotros (dijo Francisco Nicolás mientras enseñaba pantallazos de publicaciones hechas por el compareciente en redes sociales), ¿usted habla de respeto? ¿esta es la persona a la que usted dice que hay que tomarle consideración?

Carlos Vargas Landergreen tuvo que pedir perdón a los diputados por sus faltas de respeto

“Yo a usted nunca le he faltado el respeto señor, ni en redes sociales ni aquí, así que no venga a tirar cortinas de humo ni a hacer aspavientos extraños, porque aquí no es para eso, aquí se hace el respeto y se respeta este recinto, lástima que su apariencia de persona seria y respetuosa no la cumpla por redes sociales”, dijo con tono tajante el legislador liberacionista.

También los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio, y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional, le reclamaron a Vargas sus faltas de respeto en redes sociales.

Ariel Robles le dijo que cuando quiera hacerle una crítica la haga con respeto. Foto: Facebook. (Tomado de Facebook)

Robles empezó por aclararle al compareciente que él no llegó a comparecer por una invitación que le hicieron, como lo dijo, sino que fue citado con carácter de obligatorio a dar declaraciones por una investigación seria que hay contra PSD.

“Esto fue convocatoria al primer poder de la República donde usted tiene la obligación de venir a comparecer, no pongamos aquí que yo soy muy bueno y vengo aquí cuando me invitan, no, tengo la obligación de venir.

Luz Mary Alpízar es una de las legisladoras más criticadas por Carlos Vargas Landergreen. Foto: Facebook. (Tomado de Facebook)

“Las publicaciones de don Carlos (en redes sociales) son totalmente sorprendentes, parece ser uno aquí en la comparecencia y otro en las redes sociales, las publicaciones tiene un evidente enfoque de género, porque son contra mujeres diputadas y una fijación especial parece contra doña Luz Mary Alpízar, algunas de corte homofóbico también, son lamentables, no puede ser, cada quien hace uso de las redes como guste, pero es clarísimo. Venir aquí a pedirnos que tengamos respeto... pero es que es evidente aquí que tiene que revisar su machismo y su homofobia”, expresó Robles.

Ni siquiera los conocía

La diputada Dinorah Barquero, quien también se vio aludida por las publicaciones en redes sociales de Vargas, le reclamó por qué habló mal de ella sin siquiera conocerla y dijo que esos comentarios negativos podrían afectar a sus seres queridos.

Vargas también acostumbra compartir contenido de los supuestos troles señalados por Alberto Vargas (Piero Calandrelli). Foto: Facebook. (Tomado de Facebook)

Al final de la comparecencia, Carlos Vargas reconoció su error de publicar mensajes ofensivos en sus redes sociales alusivos y se disculpó con los legisladores que estaban presentes en la comisión.

“Mi intención no ha sido y no será nunca crear divisiones en mi amada patria, crear enemigos en mi vida, crear resentidos alrededor mío, todo lo contrario, soy muy apasionado y obviamente caigo en errores, por favor reciba: don Francisco, doña Dinorah, don Ariel, don Manuel, mis disculpas personales.

“Les molesté, les ofendí, no fue mi intención, me pongo a sus órdenes con mi tiempo personal para buscar resarcir de alguna manera”, manifestó el compareciente.