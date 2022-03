Se harán prótesis craneales con impresora 3D en Costa Rica

Patricia Segura recibió ayer una agradable noticia cuando se enteró que la Caja del Seguro y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) firmaron un convenio para hacer prótesis craneales.

Para ella esa noticia la llena de esperanza, ya que su hijo Andrey espera una prótesis craneal desde el 18 de marzo del 2019, día en el que recibió un balazo en la cabeza mientras cuidaba carros en las afueras de un bar.

Las prótesis serán hechas con talento y conocimiento de profesores y estudiantes del INA. Foto: INA. (Cortesía de)

Este vecino de San Rafael Arriba de Desamparados estuvo al borde la muerte, pero gracias a su tenacidad, a las oraciones de su mamá y a la terapia que recibió volvió a caminar, pese a que los pronósticos médicos los tenía en contra.

No obstante, debido al balazo que recibió le quedó un hundimiento en la cabeza que espera eliminar con la prótesis craneal.

“Un día de estos fui a preguntar al hospital San Juan de Dios cómo va ese proceso y me dijeron que hay que ser pacientes, mi hijo está en la lista de espera, pero por el asunto de la pandemia el proceso se había detenido.

[ Joven baleado en la cabeza: “Mi hijo es lo que me motiva a luchar todos los días” ]

“Me llena mucho de ilusión saber que ahora el INA va a hacer las prótesis aquí en el país porque, según me habían explicado, anteriormente las mandaban a traer de Suiza y eso hacía que el proceso tardara bastante, ojalá este convenio agilice el proceso”, relató Patricia.

La desamparadeña espera que pronto llamen a su muchacho para que le tomen las medidas y así puedan operarlo lo antes posible.

La familia de Andrey Morales espera que la alianza lo ayude a tener pronto su prótesis. Foto: Cortesía de Patricia Segura. (Cortesía de Patricia Segura.)

Gran avance

También se beneficiarán pacientes que tuvieron lesiones en sus cabezas debido a accidentes de tránsito o que fueron operados de un tumor.

Este tipo de cirugía permite que los pacientes mejoren la apariencia, brinda la protección necesaria al cerebro, mejora las funciones neurológicas y alivia los dolores de cabeza que suelen acompañar a estas malformaciones.

La impresora 3D usada es un equipo especializado para la fabricación de implantes craneales con una exactitud milimétrica. Los materiales usados no causan daños secundarios y pueden ser usados sin temor a ser rechazos por el organismo, además son materiales resistentes a infecciones, no conducen el calor y no son corrosivos.

[ ¿Asalto o ataque directo? Balean a cuidacarros en Desamparados ]

Gracias al Proyecto Cyborg, el laboratorio Innovatio del INA dará las prótesis a pacientes de Neurocirugía del Hospital México. La primera parte del acuerdo consiste en la entrega de 35 prótesis (no han dado fecha), las cuales serán elaboradas por estudiantes y profesores del INA.

Entre las ventajas está que la composición de la pieza puede ayudar al crecimiento de células y lograr que la parte con hueso de cada paciente se compenetre mejor con la prótesis.

Las prótesis protegerán los tejidos de la cabeza de los pacientes. Foto: INA. (Cortesía de)

En un inicio, las prótesis en 3D utilizadas en Costa Rica eran hechas en otros países, como Estados Unidos, desde donde se enviaban para que los cirujanos ticos las colocaran.

“Este trabajo en conjunto permitirá reducir costos y aumentar la eficiencia de los procesos de atención, además, dará mayor calidad de vida para las personas”, afirmó Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la Caja.