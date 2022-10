Seis bolados para superar a su expareja

En algunas ocasiones olvidar a una expareja se vuelve algo así como misión imposible, más cuando esa persona reaparece y hace que a uno se le revuelva todo por dentro.

Si la persona ya está decidida a no regresar al pasado, e incluso ya hasta tiene un nuevo amor, lo mejor es que se amarre los pantalones para no caer en la tentación y perder el proceso para ya tenía.

La sicóloga Jimena Caballero habló sobre el delicado tema de los “ex” y hasta dio unos bolados para superarlos.

La sicóloga Jimena Caballero da consejos para superar a la expareja Foto: Cortesía: Facebook. (Facebook)

“Los ‘ex’ normalmente viven en nuestra imaginación y en nuestros recuerdos; nos hicieron llorar, reír, nos hicieron sentir angustia, placer y muchísimo dolor y por eso es que, a veces son como una droga para nosotros, nos generan demasiados neurotransmisores (mensajeros químicos que nos causan emociones) cada vez que están cerca.

“Hay algunos que se quedaron muy atrás de quienes somos ahora, a otros no podemos verlos ni en pintura y hay algunos para los que valen la pena todos los intentos porque lo que necesitaban era tiempo para que se dieran las cosas; otros en cambio es mejor superarlos”, dijo la sicóloga.

La especialista dijo que cada quien debe de hacer una análisis sobre qué le conviene más y si ya tomó la decisión de dejar atrás a su ex para superarse y buscar algo mejor, entonces siga estos consejos para que le sea más fácil continuar con su vida.

1) Tenga contacto cero con su ex: Al igual que con las drogas usted necesita alejarse de todos los estímulos al menos de tres a seis meses.

2) Pida apoyo a su red de amistades: Lo mejor es mantenerse ocupado todo el tiempo, para ello puede buscar actividades nuevas.

No se encierre en su casa, busque nuevos pasatiempos y manténgase ocupado. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

3) Enfóquese en usted: Busque nuevos pasatiempos, conozca personas nuevas, cámbiese el look. Use el tiempo, el dinero y el cariño que invertía en su ex en usted mismo, enfóquese en convertirse en una mejor versión y en un nuevo proyecto.

4) Identifique sus impulsos emocionales: Cuando esté en pico más alto emocional de que quiere llamar a su ex y quiere buscarlo ese es el momento donde tienen que ser más fuerte, esconder su teléfono y alejarse de él hasta que la emoción pase, ¡No lo busque!

5) La responsabilidad de sanar es suya: No deje el proceso solo en manos del tiempo porque si la herida se deja sanar sola podría pasar como cuando nos quebramos un brazo y no vamos al médico a que nos curen y nos lo enyesen, eso haría que la quebradura no sanara de forma correcta. Si a nuestras heridas emocionales no le damos la sanación correcta podríamos quedar luego con un dolor emocional de desconfiar en el amor para siempre.

6) No se haga la víctima: Intente entender que no eres la única persona que ha vivido una separación como la que usted está viviendo, ni tampoco es muy diferente del resto de personas que han superado una ruptura amorosa. Si ellos han podido usted también lo hará, solo debe tener paciencia y trabajar en su sanación interior para sanar las heridas.

Lo más importante es trabajar en sanar su corazón y su mente para prepararse para el futuro. Foto: Archivo.

Cuando se decide terminar una relación de pareja lo mejor es que no busque culpables porque por lo general las dos partes tienen responsabilidad en la ruptura. Lo más sano es terminar en los mejores términos posibles y dejar atrás esa experiencia, rescatando lo bueno y aprendiendo de lo malo.

Es común que al terminar una relación amorosa se vea golpeada el autoestima de los involucrados, por eso es bueno incluso recibir terapia sicológica para superar el dolor de la mejor manera y dejar atrás las inseguridades.

Todo lo que sea sanador prepara a la persona para el día de mañana construir mejores relaciones porque se va adquiriendo madurez.