¿Será cierto que algunos cortes de carne bajaron de precio?

¡Qué rico comer un buen bistec, una chuleta o una carnita mechada! Con solo pensarlo, a muchos se le hace agua la boca, ya que la mayoría de nuestra población es amante de la carne y sobre todo si se da a conocer que se dio una rebaja en la carne de res y de cerdo.

Debido a lo anterior, La Teja decidió visitar varias carnicerías de San José para saber si realmente los precios de la carne han bajado.

El recorrido lo decidimos realizar, gracias a los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo en lo que se indica que los precios de las carnes frescas, refrigeradas y congeladas han bajado hasta un 4% de enero a marzo.

En el recorrido consultamos a algunos carniceros que bretean en el mercado central de San José.

“La carne de res no ha subido, y mucho menos ha bajado de precio, es decir, se mantiene el mismo precio desde hace meses, al menos nosotros trabajamos con carnes frescas de primera calidad, entonces ese tipo de cortes se mantiene al mismo precio que ha estado, no ha bajado”, nos comentó Eduardo Vargas representante de las carnicerías Central y La Mejor, ubicadas en el mercado.

Una respuesta similar tuvimos al consultar en la carnicería Retana, al preguntar sobre la baja que ha informado el INEC en su informe.

“No, de momento no se ha presentado ninguna baja y menos en marzo. La carne de res y algunos cortes se han mantenido hasta el momento y otros han aumentado porque la res aumentó el costo y por eso, de momento, no tenemos ninguna baja en ninguno de los cortes”, señaló Giovanni Castro al ser consultado por La Teja.

Algunos carniceros destacaron que lamentablemente los precios que las instituciones u otros medios de comunicación toman para informar son de negocios que no ofrecen carne fresca y es por ello que la ofrecen más barata cuando en realidad no lo está.

Cortes y precios de res

Uno de los cortes o platillos que preparan cientos de familias costarricenses para disfrutar de una exquisita comida es el bistec de res, el cual se saca de la popular vuelta lomo, cuyo precio por kilo actualmente oscila entre los 6.800 y los 6.900 colones por kilo en algunas carnicerías, mientras que en los supermercados su precio se encuentra en 7.970 colones por kilo.

En el caso de la carne molida, otras de las más consumidas entre las familias costarricenses, el kilo de calidad especial está en 5.900 colones en algunas carnicerías del país. Con respecto a la carne para mechar, su precio por kilo actualmente está en 6.290.

La costilla de res el kilo se encuentra en 4.650 colones, el hueso pescuezo está en 4.300 colones el kilo.

Buenas noticias

No obstante, para los que aman la carne de cerdo le tenemos buenas noticias, porque esta sí reporta una baja en sus precios, según nos aseguraron algunas carnicerías de San José.

“El cerdo como desde febrero de este año reportó una baja y de momento se sigue manteniendo bajo, casi que todos los cortes bajaron. Por ejemplo, la chuleta de cerdo, la posta de cerdo”, mencionó Giovanni.

Por su parte, don Eduardo manifestó que los diferentes cortes de carne de cerdo bajaron hasta 350 colones por kilo.

“El cerdo sí, todos los cortes de carnes de cerdo como la chuleta, la posta, la costilla, han bajado entre 300 a 350 colones por kilo”, señaló este carnicero, quien siempre la pulsea.

Don Alejandro Mora, un consumidor como cualquier otro, asegura que realmente no se ha percatado de la baja en los precios de la carne, ni en la de cerdo y mucho menos en la de res.

“Yo compr casi cada quince días carne para mi familia. Somos cuatro personas y por lo general en mi familia se consume más el cerdo que la carne de res, pero durante este año no me he dado cuenta de que bajen los precios, porque sigo pagando lo mismo por lo que llevo normalmente, cada vez que salgo a comprar carne”, señaló.

Tome nota esta información le va a servir al momento que vaya a comprar su carnita para la familia y es que el precio de la costilla de cerdo se encuentra en 4.990 colones; la chuleta piñonada en 3.680 colones, el kilo de bistec de cerdo en 3.800 colones y la posta de cerdo en 3.590 colones el kilo.