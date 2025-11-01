¿Será usted uno de los ganadores del sorteo de Chances? Revise aquí los números premiados

El mes de octubre cerró con un sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) que se realizó este viernes 31, donde se dio a conocer los números ganadores.

LEA MÁS: La superluna más cercana de 2025 ocurrirá el 5 de noviembre y será la más brillante del año. Conozca la hora y cómo verla

Estos son las combinaciones favorecidas del sorteo que salieron de las tómbolas, según el premio:

Premio mayor: 85, serie 474.

Segundo premio: 82, serie 626.

Tercer premio: 99, serie 043.

Recuerde que el premio mayor estaba en 240 millones de colones, es decir, 120 millones en 2 emisiones.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 31 el último sorteo de octubre. (Facebook/Facebook)

El segundo estaba en 37 millones por emisión y el tercero en 9 millones por emisión.

LEA MÁS: Pilar Cisneros presentó proyecto de ley que pretende cambiar la política nacional

¿Cómo puede reclamar el premio?

Si usted ganó alguno de estos números, puede reclamar su premio, pero, ¿cómo?

Es muy sencillo, solo debe acudir a la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le den el dinero.

En caso de que haya adquirido el número por medio del sitio web de la Junta, el dinero será depositado a la cuenta que usted registró en dicha plataforma, de manera automática.

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes 31 de octubre estaba en 240 millones de colones en total. (JPS/JPS)

¿Cuándo es el próximo sorteo?

La JPS realizará este domingo 2 de noviembre el sorteo de la Lotería, cuyo premio está en 175 millones por emisión, es decir, 350 millones de colones en total.

El sorteo iniciará a las 7:30 p.m. y será transmitido a través de la página de la Junta en Facebook, así que preste atención si su número sale en las bolitas.

La fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero 7.500 colones. Aproveche a comprar su número de suerte para ver si resulta millonario.

LEA MÁS: ICE anuncia algo importante que pasará en plantas hidroeléctricas ¿afectará esto a los usuarios?