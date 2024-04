Sicóloga dice que la Caja manipula a la gente en redes sociales con el tema de los especialistas

Cada las listas de espera son más grandes. Foto: Albert Marín. (Albert Marín.)

La sicóloga Graciela González está indignada porque, según su criterio, la Caja Costarricense de Seguro Social está haciendo publicaciones en redes sociales para manipular a la gente y a los propios funcionarios.

La especialista asegura que unas imágenes que la Caja está usando en redes sociales, en las que llama héroes a los funcionarios que sí están trabajando horas extras, tienen la intención de hacer ver muy mal a los especialistas que dejaron de trabajar guardas para luchar por sus derechos. La sicóloga dice que eso es “gaslingthing”.

“Gaslingthing es un término que se acuñó por una película de hace muchos años, en ella el personaje principal lo que hace es tratar de manipular la información para que su pareja comience a dudar de las cosas que ve, que piensa, de su razonamiento, para que se sienta como que se está volviendo loca”, explicó Graciela.

Esta es una de las imágenes de la CCSS que causa polémica. Foto: Tomada de Facebook. (Facebook de la CCSS)

“En sicología utilizamos mucho ese término cuando estamos hablando de agresores y de gente que manipula, usualmente se da en parejas, pero también se sabe que existe el gaslighting laboral que es lo que está sucediendo con estas publicaciones de la Caja, está alabando a las personas que están trabajando de más para atender a los pacientes porque supuestamente ‘no hay especialistas’”, agregó.

LEA MÁS: ¡Cifra preocupante! Miles de niños y jóvenes se quedaron sin transporte estudiantil el año pasado

El lunes 1 de abril muchos especialistas decidieron dejar de hacer guardias después de las 4 de la tarde y los fines de semana, como medida de presión para pedir que les aumenten los salarios, cosa que no pasa desde el 2018, también solicitan mejoras en sus condiciones laborales y que se analice el tema del salario global porque piensan que el tope es muy bajo (cerca de ¢1.400.000).

No les pagan las extras

La sicóloga dice que no es justo que critiquen a los especialistas que no están trabajando horas extras porque no es su obligación hacerlas.

“Los especialistas están demandado que se les paguen horas extras, porque empecemos por ahí, no se las pagan, pero es que además ¿por qué ellos van a dejar su vida botada para ir a hacer algo que no se les va a remunerar?, además los hacen sentir culpables si se niegan a hacerlo, eso es gaslighting.

La CCSS está negociando con los especialistas, pero aún no hay acuerdo. Foto: Albert Marín. (Albert Marín.)

“Estoy segura de que la Caja con las publicaciones quiere hacer creer al pueblo que no hay especialistas, cosa que no es cierta, y también quiere hacer sentir mal a los especialistas que pelean por sus derechos, los hacen pensar que los demás están haciendo su trabajo porque ellos no están laborando horas extras.

“Ellos lo único que están buscando es tener calidad de vida, es lo que queremos todos, tener sus horarios de descanso, comer a sus horas todos los días, hacer ejercicio, mantener una buena higiene del sueño, los profesionales de salud tenemos muy en claro la importancia de todo eso, pero muchos no pueden hacerlo. Los médicos elegimos estos trabajos por vocación, pero eso no quiere decir que yo voy a perder mi vida por eso, porque antes de yo ser una profesional, soy un ser humano”, aseguró Graciela.

La Teja pidió a la Caja una reacción sobre las declaraciones de la sicóloga, pero al cierre de esta nota no habíamos recibido respuesta.

Mary Munive prefirió no hablar de las acusaciones de la psicóloga

También se consultó a la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, pero dijo que no había visto las publicacione de la Caja y que prefería buscar una solución al conflicto con los especialistas que ponerle atención a esas cosas.

LEA MÁS: Si a su carro le falta alguna de estas cosas, mejor ni lo saque

Este miércoles se dio un conversatorio en el que participaron médicos, especialistas, jerarcas de la Caja y el Ministerio de Salud, también diputados. La idea era buscar soluciones para que los médicos vuelvan a hacer guardias, pero no hubo gran avance en el tema.

Además, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, atizó más el fuego con este tema. ya que este miércoles dijo que pareciera que los especialistas están tomando de rehenes a los costarricenses.

Rodrigo Chaves atizó más el fuego con los especialistas. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“La salud y la vida de los costarricenses debe ser una prioridad de la Caja y del Gobierno, el tema es ¿cuánto podemos pagar? y cómo vamos a controlarlo.

“Lo que si no se vale es tomar de rehenes, no estoy diciendo que todos los médicos lo hagan, estos dirigentes quieren tomar de rehenes a la población costarricense y decir: ‘o me paga lo que yo considero o diay, dejamos de atenderlos’. ¿Quién negocia con los que toman rehenes, nadie racionalmente”, dijo el mandatario.