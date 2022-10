Sicóloga hizo programa para pacientes cardíacos y luego requirió un trasplante de corazón

Luego de la cirugía la valiente participó con otro transplantado en una conferencia para hablar de su operación. Foto: CCSS. (CCSS)

Geovanna Chacón Calvo estudió sicología y para un proyecto de graduación algo en su corazón la guió para hacer un programa con pacientes cardiópatas.

En aquel momento era una mujer sana y sin factores de riesgo para sufrir algún mal cardíaco, pero la vida le tenía preparada una enorme prueba ya que en junio pasado debió someterse a un transplante de corazón.

“No creo en las casualidades, algo me dice que la vida me estaba preparando para lo que tendría que enfrentar.

“El programa que desarrollé consistía en enseñarle a los pacientes con problemas del corazón y a sus familiares más cercanos, a elaborar estrategias para tener una mejor calidad de vida”.

Geovanna aplicó en las terapias todo lo que había aprendido años atrás en su programa. Foto: CCSS. (CCSS)

La especialista siempre ha sido consciente de que el corazón, además de ser un órgano vital, tiene una connotación social muy importante.

“En la parte emocional pesa mucho, se dice que uno ama desde el corazón, las canciones lo mencionan, siempre está muy presente.

“Todo aquello que les recomendé a las personas del programa del que formaron parte el Cenare y el mismo Calderón Guardia, tuve que aplicarlo durante mi proceso. Me tocó estar de los dos lados, como especialista ayudando a quienes tenían un padecimiento cardíaco y luego como paciente, así que ahora puede comprender el proceso en su totalidad”.