Sigue el pleito entre periodistas del Sinart y el nuevo director, vea lo que pasó ahora

A los periodistas de canal 13 no les hizo nada de gracia lo que salió diciendo Mirna Picado, asesora de la Presidencia Ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), sobre el nombramiento de Luis Carlos Méndez como nuevo director de Noticias.

Los comunicadores no están a gusto con que quitaran de la dirección a Eysel Chacón para poner a Méndez, ya que no se llevan bien con él y sienten que no tiene méritos para el puesto.

El nombramiento de Luis Carlos Méndez como director de Noticias Trece cayó como un balde de agua fría. Foto: Archivo. (Tomadas de Facebook.)

Mirna aseguró que el cambio se dio por razones estratégicas y de visión a futuro, también dijo que desde el 1 de mayo, SinartDigital.com se convirtió en la unidad de comunicación con el mayor crecimiento en la organización, con más de 20 mil seguidores únicos al mes. Esa unidad es dirigida por Méndez y esperan que sirva como la plataforma para integrar todos los contenidos de Sinart.

“En el breve tiempo de gestión de Fernando Sandí como presidente ejecutivo, el Sr. Luis Carlos Méndez ha demostrado con datos y hechos que esta nueva visión es alcanzable”, dijo la asesora.

Los periodistas del Sinart informaron por medio de un comunicado que no están de acuerdo con las afirmaciones de Mirna y dicen que ella se equivoca al mencionar los “supuestos méritos” con los que justifican el nombramiento de Luis Carlos Méndez.

“Según Picado, el nombramiento se ha basado únicamente al impulso que ha dado el señor Méndez a Sinart Digital, impulso inexistente, ya que el crecimiento del sitio web de noticias se da gracias a la generación de contenido del equipo de periodistas.

“Los datos y hechos no son producto de su trabajo sino del de nosotros, los periodistas. Es decir, se endosa al señor Méndez los logros ajenos del noticiero. La supuesta estrategia digital del señor Méndez se basa únicamente en copiar enlaces web y publicarlos en redes sociales. No hay una verdadera estrategia más que publicar única y exclusivamente los insumos brindados por los periodistas. Es decir, un departamento digital que ni siquiera crea contenido para llamar la atención de las diferentes audiencias de las redes sociales”, dice el documento.

Eysel Chacón era la directora anterior y todos estaban contentos con ellas. Foto: Captura de video de Youtube.

Piden auditoría

Los comunicadores también dijeron que dudan de las afirmaciones de que Sinart Digital tiene más de 20 mil seguidores únicos al mes, por lo que piden que se haga una auditoría para comprobar esos datos.

“Nosotros, quienes realmente generamos el contenido, dudamos de que esas cifras sean reales. Queremos que presenten los datos oficiales de visitas, y de qué países vienen esas visitas.

“También pedimos a la auditoría de Sinart que investigue por qué en el expediente del señor Méndez no se señala la separación de su puesto de una jefatura por acoso laboral, cuando en la institución hay testigos de que el ahora director de los servicios informativos fue removido de una jefatura por hechos de este tipo en dos ocasiones, una de ellas durante la presidencia de Alicia Fournier, en el 2007–2008″, detalla el comunicado.

El documento también hace referencia a que el lunes pasado no hubo noticiero al mediodía porque el recién nombrado director de noticias no coordinó la salida de periodistas con sus respectivos equipos.

“Es falso que no se realizara porque los periodistas estábamos en huelga. Desde las 8:00 a.m. estuvimos esperando las directrices del señor Méndez.

El documento fue firmados por: Kenneth Meléndez, Ana Marta Arce, Julieta Cambronero, Katherine Chaves, Melany Corrales, Andrés Ortiz y Andrea Salazar (periodistas), además de Karla Rojas, secretaria de Trece Noticias.