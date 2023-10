Diputada explota contra el PANI y llora al contar la injusticia que vive un bebé

El pequeño sebastián tiene año y medio y vive en un albergue. Foto: Fines ilustrativos.

La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP) explotó contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) al contar la historia de un niño que iba a ser adoptado, pero después de más de un año aún el trámite no se ha concretado.

Ella hizo una intervención en el Plenario Legislativo apoyando el proyecto de ley que se discutió este martes en primer debate el cual pretende que el Estado no desampare a los jóvenes que no tienen hogar, al cumplir los 18 años, como ocurre actualmente.

LEA MÁS: Politólogo sobre nueva agrupación política de Rodrigo Chaves: “Es un partido zombi”

Muchas de estas personas pasaron su niñez a la espera de que una familia las adoptara, pero eso nunca pasó, por lo que tuvieron que quedarse en un albergue. Al cumplir la mayoría de edad son lanzados a la calle para que se la jueguen por ellas mismas, sin embargo, muchos de ellos no logran establecerse ni conseguir trabajo porque no cuentan con las herramientas ni el apoyo que necesitan y eso los lleva a tomar malas decisiones.

La diputada asegura que el PANI solo ha sido un obstáculo en este caso. Foto: Mayela López. (Mayela López)

La diputada Obando defendió el proyecto de ley propuesto por la diputada Luz Mary Alpízar y aprovechó para dar a conocer el caso de un niño que está en espera de ser adoptado, que le quita la paz.

“Coincidentemente me escribe una de las madres con las que he venido trabajando desde el año pasado, Xinia Enríquez, me dice: ‘Joha, no me han entregado a Sebastián’.

LEA MÁS: ¿Podría Pilar Cisneros retirar el apoyo a Aquí Costa Rica Manda? Ojo a lo que dijo

“Sebastián fue el caso que yo les comenté desde el año pasado, un niño prematuro que fue dado en adopción directa, un niño que tenía una esperanza de vida muy baja, necesitaba cuidados muy especializados por su grave enfermedad. Estos padres lo acogen y la madre biológica dice que sí, que va a dar a su hijo en adopción, sin embargo interviene el PANI para terminar de no hacer nada.

A la legisladora se le salieron las lágrimas mientras contaba la historia del pequeño. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La legisladora dijo con voz entrecortada que la institución ha sido un obstáculo para que Sebastián llegue al seno de la familia que con tanto amor lo espera.

LEA MÁS: ¿Le gusta la cocada? En Siquirres harán la más grande de la historia del país

“Hoy, con un año y seis meses, él todavía sigue en una institución, es una injusticia lo que ustedes están haciendo porque Sebastián tenía un hogar, esos padres adoptivos estaban dispuestos a entregarle amor y ustedes, Patronato Nacional de la Infancia, por su criterio de que priva siempre el criterio biológico sobre una familia que brinde amor, están paseándose sobre la vida de un bebé y si creen que hay algo superior pues que los castigue y que tengan que dar cuentas a ese ser superior porque ustedes lo que han hecho es dañar el crecimiento de ese bebé que necesitaba ayuda y la respuesta de ustedes y del Juzgado de Familia ha sido omisa” manifestó la diputada mientras se limpiaba las lágrimas.

La diputada Johana Obando hace una fuerte denuncia contra el PANI

“Yo quisiera ver si ustedes tuvieran un familiar, sangre de su sangre, que estuviera institucionalizado, si no lucharían para que este niño vaya a un hogar adecuado, pero como no les importa y como es un numero más para ustedes, ahí está Sebastián en una institución con año y seis meses cuando hay una familia que lo anhela y le tiene todos los cuidados debidos. Un año para nosotros podrá no ser nada compañeros, pero para la vida de un bebé en crecimiento es todo”, aseguró la legisladora.

La Teja pidió al PANI información del caso de Sebastián y la explicación del por qué él permanece en un albergue cuando ya la mamá biológica accedió a darlo en adopción y hay unos padres dispuestos a darle lo que él necesita y la institución dijo lo siguiente:

“El niño está bajo protección en un hogar de acogimiento familiar y se está a la espera de lo que resuelva el Juzgado de Familia de Grecia”.