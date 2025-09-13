Nacional

Síndrome del corazón roto: ¿quién lo padece más hombres o mujeres? Esto señala un estudio

Síndrome del corazón roto puede desencadenarse por estrés físico o emocional extremo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
corazón
El síndrome del corazón roto es más frecuente en mujeres y más letal en hombres. IA (IA /IA)

El síndrome del corazón roto, conocido médicamente como miocardiopatía de Takotsubo, es una enfermedad cardíaca real que puede desencadenarse tras situaciones de estrés intenso, ya sea emocional o físico.

Según Infobae, este síndrome se asocia con rupturas amorosas, los especialistas advierten que también puede originarse por enfermedades graves o intervenciones quirúrgicas. Este padecimiento no es solo una metáfora, sino un problema de salud que puede tener consecuencias graves si no se detecta a tiempo.

LEA MÁS: Escolares llevaron desfile de faroles a los pacientes del Hospital de Alajuela

Aunque las mujeres son quienes más lo padecen, las investigaciones muestran que el síndrome es hasta dos veces más letal en hombres. La condición provoca una disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón sin obstrucciones en las arterias principales, según el Centro Médico ABC. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor súbito en el pecho, dificultad para respirar, debilidad, sudoración fría y arritmias.

LEA MÁS: Joven se accidentó en 2022, ganó recurso de amparo porque no lo atendían y no van a creer lo que le dice que le hicieron en el hospital

Un estudio publicado en la Journal of the American Heart Association analizó pacientes hospitalizados con miocardiopatía de Takotsubo, evaluando tendencias, complicaciones y tasas de mortalidad a cinco años. Los resultados indicaron que los hombres tienen el doble de riesgo de muerte que las mujeres, con una tasa de mortalidad de 11,2 % frente al 5,55 % en mujeres.

corazón
Acá le contamos los síntomas del síndrome del corazón roto. IA (IA /IA)

Entre las complicaciones frecuentes en mujeres se incluyen shock cardiogénico, fibrilación auricular, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva y accidente cerebrovascular. En los hombres, la mayoría de los casos se relacionan con estrés físico intenso, lo que incrementa la probabilidad de desenlaces fatales.

El estudio concluye que, pese a ser más común en mujeres, la severidad y mortalidad son, significativamente, mayores en hombres, y los resultados clínicos no muestran mejoría sustancial a cinco años.

LEA MÁS: iPhone 17: descubra qué novedades trae el último lanzamiento de Apple

El síndrome afecta, principalmente, al ventrículo izquierdo y puede desencadenarse tanto por factores emocionales como físicos graves. Por ello, la identificación temprana de los síntomas y la atención médica inmediata son esenciales para reducir riesgos. Los especialistas recomiendan un diagnóstico profesional para diferenciar esta enfermedad de otras afecciones cardíacas más comunes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Síndrome del corazón roto¿qué es el síndrome del corazón roto?estudio¿a quiénes les da más el síndrome del corazón roto?
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.