¿Son reales los logros anunciados por el presidente en su informe? Esto dicen los politólogos

El pasado 2 de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, rindió cuenta de su primer año como mandatario y destacó una serie de logros en este periodo.

Los politólogos contradijeron muchas de las cosas que dijo el presidente. (Rafael Pacheco Granados)

Por eso en la Teja decidimos ir más allá y conversamos con los politólogos Sergio Araya y Gustavo Araya, quienes analizaron lo que dijo el presidente y la realidad que vive el país.

Desempleo

Al consultarle sobre el desempleo, tema en el que Chaves aseguró que ha logrado bajar durante este primer año de gestión, los politólogos señalaron:

Los expertos dicen que los números de desempleo bajaron porque menos gente está buscando trabajo, no porque se crearan nuevos puestos. (Alonso Tenorio)

“El señor presidente habla de que el desempleo baja durante este primer año, que es parte de una de sus promesas de campaña, pero esa baja aún no logra superar la tasa de desempleo que estaba registrada antes de la pandemia, es decir que el desempleo que existe actualmente no es ni siquiera igual al que existía antes de que llegara la pandemia al país”, explicó Sergio.

Por su parte, Gustavo manifestó que “no se ha creado ningún empleo gracias a las políticas públicas del gobierno, no hay nada que haya hecho el gobierno en ese sentido, todo ha quedado en manos del sector privado y el decir que ha bajado el desempleo es porque menos personas están buscándolo y no porque haya más empleo en el país, lo que se vuelve muy alarmante”.

Infraestructura

Con relación a la promesa de las mejoras en la infraestructura, el informe del mandatario dice que se han logrado avances, pero los expertos concuerdan en que esto no es así.

Sobre infraestructura, habló de agilizar obras que iniciaron en otros gobiernos. (Alonso Tenorio)

“Él habla que se ha avanzado en infraestructura, pero ciertamente al repasar el discurso que menciona ante los y las diputados, lo que hace es una enumeración de iniciativas que en todo caso ya se venían ejecutando y lo que plantea en su discurso es la voluntad política para acelerar su avance, como el de la ruta 32 ruta al Caribe o la de San Carlos, pero no hay la posibilidad de decir que son infraestructuras nuevas o finalizadas”, señaló Sergio.

Gustavo también coincide con esa respuesta y agrega que “no ha cumplido en lo absoluto porque lo único que ha hecho es darle seguimiento a todos los proyectos que quedaron de la administración pasada”.

Educación

Gustavo señala que el apagón informativo en el país no ha sido atendido durante este primer año del gobierno de Chaves.

La educación y la tecnología también tienen malas notas. (Eduardo Vega Arguijo)

“Hay que recordar la eliminación de las pruebas Faro y las pruebas actuales están muy comprometidas, incluso han sido cuestionadas por sectores importantes, los estados de la educación en diferentes universidades están alarmadas por la situación de la educación costarricense, no hay nada que se haya hecho por parte del Ministerio de Educación. Lo único es un acuerdo, pero hasta ahí, no más”.

Pobreza

Gustavo también se refirió a que en el tema de la pobreza, uno de los puntos que Chaves destacó en su discurso, señalando una supuesta reducción, lo cual se contradice con algunos estudios realizados.

La pobreza en vez de disminuir, más bien ha aumentado. (Rafael Pacheco Granados)

“Todo lo que tiene que ver con el tema de pobreza no hay absolutamente nada, más bien la pobreza aumentó. De acuerdo con los estudios de la Universidad de Costa Rica, desde julio del año pasado a este año la pobreza aumentó, tanto la pobreza extrema como la pobreza en general”, señaló el politólogo.

Costo de la vida

El mandatario señaló que había logrado disminuir el costo de la vida; sin embargo, el experto en temas políticos refirió que no existe hasta el momento ningún avance significativo que realmente contribuya a bajar el costo de la vida y de la inflación en el país.

Los precios del arroz no bajan. (Cortesía)

“No se ha visto mejoras o disminución en el precio del arroz, por ejemplo, ni de la canasta básica, la inflación sigue su rumbo, independientemente de los indicadores que el gobierno esté señalando falsamente en las conferencias de prensa, igual el tema de los medicamentos sigue en la misma situación”, enfatizó.

Tecnología de punta

Chaves también había prometido trabajar para traer tecnología de punta, en lo cual no se ha logrado nada, según Gustavo Araya, y recordó la ruptura del contrato con el programa Nacional de Informática Educativa, lo que hace que no pueda llegar a los sectores más vulnerables del país el tema de la tecnología.

“No ha logrado avanzar con la tecnología 5G que el mismo gobierno desarrolló y más bien tiene a la expectativa a las empresas”.

Las jornadas 4x3 son muy criticadas. (Cortesía )

Según los expertos, en temas de política, si se analizaran una a una de las promesas de Chaves, no se lograría encontrar avances ni los logros que él señala en su informe.

“Si vemos cada punto del discurso de este 2 de mayo, vamos a ver que no hay nada, no está la economía mejor de como estaba hace un año. No se ha bajado el costo de la vida, eso ha quedado más que evidente. No se simplificaron trámites, al menos no de los que son sensibles para el sector productivo. No ha habido rescate hacia los agricultores, no hay rescate alguno de la educación, ni de la infraestructura, no hay lucha contra la corrupción, nada en cultura, nada en deporte y otros problemas más que siguen sin atenderse”, detalló Gustavo.

Promesas de los 100 días

Hay que recordar que el presidente, tras cumplir 100 día en el poder, el 16 de agosto pasado brindó un informe y realizó otra serie de promesas que según los politólogos no fueron ni mencionadas en este informe del mandatario, como la venta del Banco Central de Costa Rica, sobre la que hasta se presentó un proyecto.

“Se presentó un proyecto de ley que contaba con muchísimas deficiencias y la Asamblea lo desechó y el gobierno tuvo que echar marcha atrás porque tenía errores garrafales”, recordó Gustavo Araya.

De igual manera, el politólogo comentó que en el caso de la eliminación de las pensiones de lujo que fue otra de las promesas anunciadas en el discurso de los 100 días, señaló que ni el proyecto de ley se ha presentado. Así como no logró la eliminación o fusión de algunas instituciones y que en relación a la estabilidad de los precios de la gasolina no es un logro que debe acreditarse el gobierno porque no depende de él sino de los precios internacionales.

La Teja trato de conseguir declaraciones de la Presidencia de la República, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta a nuestra solicitud.