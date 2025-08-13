Sorteo de Chances: Estos son los números ganadores de este martes

La JPS anunció los números ganadores en el sorteo de Chances que se realizó este martes 12 de agosto. (cortesia/cortesia)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, como todos los martes, el sorteo de Chances y anunció los números ganadores, así que preste atención para ver si resultó millonario.

En el sorteo número 6964 de este martes 12 de agosto, salieron las bolitas con estos números:

Premio mayor: 79, serie 222

79, serie 222 Segundo premio: 97, serie 801

97, serie 801 Tercer premio: 94, serie 359

El premio mayor del sorteo de Chances de este martes 12 de agosto estaba en ¢160 millones. (JPS/JPS)

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢80 millones en 2 emisiones, es decir, ¢160 millones.

Por otra parte, el segundo premio estaba en ¢25 millones y el tercer premio en ¢7 millones.

Así que, si usted obtuvo algún número, reclame en la JPS, en algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado el número ganador en línea, el dinero se le depositará en su cuenta bancaria registrada de forma automática.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 15 de agosto a las 7:30 p.m. Por motivo del Día de la Madre, este domingo 17 de agosto se realizará el sorteo extraordinario de la lotería nacional, cuyo premio mayor estará en ¢320 millones.

