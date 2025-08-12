¿Va a Atenas u Orotina este miércoles? Su viaje puede verse afectado por esta razón

Recorrido por la Ruta 27 la cual debe esperar 5 años por ampliación y solo tendrán un carril más. Iniciando el recorrido en Escazú hasta Turrucares de Alajuela / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Si usted viaja a Atenas u Orotina por la ruta 27 este miércoles 13 de agosto, debe tomar en cuenta que se cerrará una importante vía por el Simulacro Nacional de Evacuación.

Ruta 27 informó que formará parte del ejercicio, en el cual, según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), participarán más de 3.300 instituciones públicas y empresas privadas.

LEA MÁS: Consumidores de Costa Rica dijo algo delicado sobre caso de niño atacado por perro en Multiplaza

Debido a eso, en la ruta 27 se realizará una simulación de un sismo que provoca un deslizamiento en carretera, en el kilómetro 46.

La vía entre Atenas y Orotina se mantendrá cerrada entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., durante el simulacro.

Por esto, los conductores deben tomar otras rutas alternas para que su viaje desde o hacia Atenas u Orotina no se vea afectado.

Se cerrará una importante vía en la ruta 27 durante el simulacro nacional que se realizará el miércoles 13 de agosto. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Patricia Mora y dos políticos más recibieron gran castigo por parte del TSE por cometer estos actos

El Simulacro Nacional de Evacuación se realizará este miércoles para preparar a la población en caso de una amenaza, por ejemplo, un sismo.

Por medio de la aplicación móvil Simulacro CR, usted puede inscribirse para participar en el evento. Debe llenar un formulario y luego, debe seguir las instrucciones de cómo prepararse previo al ejercicio, por ejemplo, preparar un plan de emergencia y el maletín de emergencia, así como crear un croquis o mapa de evacuación.

LEA MÁS: ¿Piensa ir a San José en el Día de la Madre? MOPT realizó aviso para esta importante fecha