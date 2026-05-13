Suspenden clases en el Colegio San Luis Gonzaga ante posible situación de riesgo

El Colegio San Luis Gonzaga, ubicado en el centro de Cartago, suspendió las lecciones de este miércoles luego de recibir un mensaje que hacía referencia a una posible situación de riesgo.

La institución educativa informó sobre la medida mediante un comunicado oficial dirigido a padres de familia y estudiantes, en el que solicitó monitorear la llegada de los alumnos a sus hogares.

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“Se suspenden lecciones de inmediato y se solicita a los padres de familia monitorear la llegada de sus hijos a casa”, informó el colegio por medio de un comunicado.

Tras la alerta de amenaza, los estudiantes fueron evacuados del centro educativo. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Hubo coordinación con autoridades policiales

De acuerdo con el centro educativo, entre las acciones tomadas se encuentran la activación inmediata del protocolo de seguridad, la presentación de una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y la coordinación con la Fuerza Pública.

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La situación provocó presencia policial dentro de la institución, patrullajes en los alrededores y un refuerzo en los controles de ingreso, además de acciones preventivas y de orientación.

“La institución se mantiene en constante coordinación con las autoridades competentes y continuará informando por medios oficiales”, detalló el colegio.

Según información publicada por La Nación, el mensaje recibido correspondería a una supuesta amenaza de tiroteo, la cual habría sido escrita en uno de los baños del centro educativo.

Intentamos comunicarnos con el colegio para conocer más detalles sobre la situación; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta por parte de la institución.