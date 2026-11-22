La Teletón 2026, realizada este viernes y sábado en una transmisión de 27 horas continuas, no logró alcanzar la meta que se había fijado.
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La meta para este año era de ¢500 millones; sin embargo, la última pizarra mostraba una recaudación de ¢421.040.951, es decir, faltaron aproximadamente ¢79 millones para cumplir con el objetivo.
La buena noticia es que esa cifra alcanzada aún puede aumentar, ya que, pese a que la actividad finalizó su transmisión, las personas que quieran hacer una donación aún están a tiempo de hacerlo.
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La organización dio a conocer que los interesados todavía pueden hacer llegar sus aportes por medio de Sinpe Móvil al teléfono 8755-2030, por lo que lo recaudado podría seguir en aumento durante los próximos días.