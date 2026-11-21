Festival ofrece una amplia cartelera para disfrutar del teatro, así como otras actividades. (Cortesía/Cortesía)

El teatro y el arte escénico llenarán Puntarenas en el XXIX Festival Nacional de Teatro “Chucheca de Oro” 2026, el cual brinda un amplio catálogo en su programación para que las personas se acerquen a la Perla del Pacífico.

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Del jueves 26 al sábado 28 de noviembre, distintas presentaciones tomarán la Casa de la Cultura de Puntarenas; 16 agrupaciones teatrales de distintas provincias formarán parte de este festival.

El show de Zenón y Piñón formará parte de las presentaciones. Foto: Marianella Hernández para LN

Dentro de las muchas presentaciones que se realizarán, destacan el show de Zenón y Piñón, quienes forman parte de “Los enredos de Juan Vainas”, así como la obra “El vuelo del barrilete”, de la actriz nacional Sofía Chaverri.

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El festival tendrá una actividad especial: el sábado 28 de noviembre el teatro saldrá a las calles del puerto. Un pasacalles artístico tomará el Paseo de los Turistas y, asimismo, ofrecerá una propuesta dirigida a niños. “Chuchequita de Oro” incorpora el teatro y actividades participativas para estimular el acercamiento temprano a las artes escénicas.

Sofía Chaverri, reconocida actriz nacional será invitada especial en el festival, con su obra "El vuelo del barrilete".

Junto a esto, se ofrecerán talleres gratuitos de expresión corporal, actuación, maquillaje y vestuario, voz y teatro callejero. Además, se busca que la propuesta atraiga turistas a Puntarenas, para que disfruten no solo del festival, sino de la playa, la gastronomía y todo lo que ofrece el puerto.

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