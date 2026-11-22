El día que Vanessa Fallas Ureña recibió una de las noticias más difíciles de su vida, también estaba cumpliendo años. Era el 17 de mayo de 2022 y mientras muchas personas celebraban esa fecha rodeadas de buenos deseos, a ella le comunicaron que tenía cáncer.

Tenía 45 años y un diagnóstico de linfoma de Hodgkin difuso de células grandes en estadio 3. La enfermedad había comprometido órganos como el bazo, el estómago y los intestinos. Los tumores eran inoperables y el tratamiento debía realizarse mediante quimioterapia y radioterapia.

Vanessa Fallas encontró en su personaje de payasita Roski una manera de convertir las dificultades en oportunidades para regalar alegría. (Cortesía/Cortesía)

Pero Vanessa tenía algo que, aunque no podía curarla por sí solo, se convirtió en un arma secreta para enfrentar aquellos días: su inseparable personaje, la payasita Roski.

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En lugar de esconder sus colores, dejó que la nariz roja, el maquillaje y el traje de payasita la acompañaran incluso hasta las salas de quimioterapia del Hospital San Juan de Dios.

“Creo que fue como agarrarme de Roski para superar el miedo que tenía Vanessa. La primera quimioterapia la recibí estando internada, porque el cáncer me provocó un derrame en el pulmón y tuvieron que ponerme un sello torácico.

Con su nariz roja y su traje de colores, Roski lleva sonrisas a niños, adultos y personas que necesitan un momento de felicidad. (Cortesía/Cortesía)

“Para la segunda me llevé un gorrito y una nariz de payaso. A todo el mundo le causó risa y ahí me di cuenta de que no solamente me estaba ayudando a mí, sino que también podía alegrar a las otras personas”, recordó.

Aquella pequeña nariz roja terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un accesorio de trabajo. Vanessa comenzó a compartir con otros pacientes y a llevarles jugos, galletas y pequeños detalles para hacerles la espera y los efectos de tantos medicamentos más llevaderos.

“Vi que no era solamente yo la que podía salir de ese momento tan difícil. También podía darles alegría a otras personas. Entendí que Roski había nacido otra vez, dentro de un sillón frío de una sala de quimioterapia, para tener algo positivo que compartir en medio de tanto dolor”, contó.

La lucha contra el cáncer le enseñó a Vanessa el valor de las pequeñas cosas y la importancia de tenderle una mano a quien atraviesa momentos difíciles. (Cortesía/Cortesía)

La payasita que nació porque otro no llegó

Roski lleva aproximadamente 18 años alegrando fiestas, actividades y encuentros. Su nacimiento fue casi una casualidad, de esas que terminan convirtiéndose en el propósito de una vida.

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Vanessa, vecina de San Miguel de Desamparados, estaba colaborando en una actividad infantil cuando el payaso contratado no llegó. Sin pensarlo demasiado, se animó a tomar su lugar.

Después de enfrentar un cáncer en estadio 3, Vanessa está en remisión y disfruta nuevamente de su trabajo como payasita. (Cortesía/Cortesía)

“Yo siempre fui muy extrovertida. Desde niña me encantaba bailar, hacer imitaciones, jugar de periodista y entrevistar a mis primos. Nunca me dio vergüenza nada. Entonces, cuando vi que el payaso no llegaba, me tiré a animar la fiesta.

“Los mismos niños le pusieron el nombre. El traje que llevaba tenía unos dibujos que les recordaban a las rosquillas y de ahí salió Roski. El nombre se quedó para siempre”, recordó.

Lo que comenzó como una ayuda para una actividad infantil se convirtió en su trabajo, su sustento y una de las mayores bendiciones de su vida.

Durante sus quimioterapias, Vanessa también se preocupaba por otros pacientes, a quienes llevaba jugos, galletas y pequeños detalles para alegrarles el día. (Cortesía/Cortesía)

Los papás empezaron a contratarla. Vanessa compró su primer traje y poco a poco fue construyendo un oficio que le permitió sacar adelante a sus dos hijos, Melanie (28 años) y Sebastián (23 años), y cubrir las necesidades de su hogar.

“Ha sido mi mayor bendición, mi mejor trabajo. Amo trabajar para los niños, para los adultos y también para personas con necesidades especiales. Me ha dado para vivir, pagar cuentas y llevar una casa. Roski ha sido una compañera de vida”, explicó.

El cáncer no destiñó sus colores

El diagnóstico llegó cuando apenas llevaba cinco meses casada con Edward Antonio McDonald Rodríguez, quien se convirtió en uno de sus principales apoyos durante el tratamiento.

Es nariz roja y Roski, pero recibiendo la quimioterapia. (Cortesía/Cortesía)

Fueron meses de quimioterapias cada 20 días, biopsias, medicamentos, controles y muchas incertidumbres. También aparecieron secuelas como neuropatías periféricas y una fatiga que todavía le recuerda la agresividad de la enfermedad.

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Sin embargo, Vanessa no abandonó a Roski.

“Aunque por recomendación médica tuve que disminuir el ritmo de trabajo, seguí realizando algunas actividades conforme mi cuerpo me lo permitía. Mi esposo me acompañó al hospital y juntos enfrentamos también dificultades económicas, pues él se quedó sin trabajo durante aquella etapa”, comentó.

Doña Vanessa con sus hijos Sebastián y Melanie, celebrando el triunfo de la vida. (Cortesía/Cortesía)

La solidaridad de otras personas les permitió salir adelante.

Desde el 2022, Vanessa ha entrado en remisión (la enfermedad está controlada), sin que se hayan presentado metástasis. Hoy, más de un año después de recuperar su ritmo habitual de trabajo, ha vuelto a dedicarse por completo a su personaje.

“Hago telegramas, visitas navideñas, actividades empresariales, fiestas infantiles, baby showers y todo tipo de eventos. También organizo iniciativas para apoyar a pacientes y sobrevivientes de cáncer.

Aquí doña Vanessa disfrutando a su nieto Thiago. (Cortesía/Cortesía)

“Una vez al mes, cuando cuento con donaciones, regreso a la unidad de quimioterapia del hospital para llevar regalitos y compartir un poquito de alegría con quienes están pasando por lo que conozco tan bien”, aclaró.

“Yo aprendí muchas cosas durante el tratamiento. Hay pacientes que pasan horas ahí, que tienen sed, que sienten el estómago revuelto por tantos medicamentos. A veces un juguito, una galleta o un dulce les cambia un poquito el momento. Por eso me gusta regresar y ayudar. Uno sabe lo que se siente estar sentado en esa silla”, agregó.

Una segunda oportunidad para vivir y ayudar

La experiencia también le cambió la manera de ver la vida. Vanessa cuenta que durante mucho tiempo tuvo temores que no se atrevía a enfrentar, pero después del diagnóstico comenzó a cumplir pequeñas metas que antes parecían imposibles.

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Es doña Vanessa, también la payasita Roski, además, es dama voluntaria en el San Juan de Dios. (Cortesía/Cortesía)

Aprendió a nadar; está luchando por conseguir su licencia de conducir y hasta sueña con subirse a un avión y conocer otro país, algo que antes le provocaba muchísimo miedo.

También hubo una petición que se hizo con especial fuerza durante los momentos más difíciles: quería tener otra oportunidad para ver crecer a sus nietos Thiago y Luciana, compartir con sus hijos y disfrutar de esos momentos familiares que muchas veces se dejan para después por las carreras de todos los días.

Hoy, además de trabajar como Roski, lleva un año y cuatro meses como dama voluntaria en el Hospital San Juan de Dios. Colabora principalmente en la soda de las voluntarias, el área de préstamo de sillas de ruedas y el departamento de maternidad.

Foto de cuando el triunfo de la vida comenzaba a consolidarse. (Cortesía/Cortesía)

Es una manera de devolver un poquito de todo lo que recibió durante su tratamiento.

Vanessa también ha encontrado en otras pacientes grandes amigas. Algunas de ellas ya fallecieron, pero las conserva en su corazón y procura honrar sus recuerdos participando en actividades de sensibilización sobre el cáncer, la importancia del autocuidado y la detección de señales de alerta.

Su mensaje es que nadie debe abandonar la esperanza y que los avances de la medicina permiten enfrentar enfermedades que antes parecían no dar ninguna oportunidad.

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“Yo vivo sumamente agradecida con el Hospital San Juan de Dios y con la calidad humana de los doctores que me atendieron. No sé ni cómo pagar todo lo que hicieron por mí. Quiero que las personas sepan que sí se puede salir adelante, que hay que tener fe, esperanza y confiar en los tratamientos”, expresó.

La payasita Roski volvió al trabajo poco a poco. (Cortesía/Cortesía)

Y si algo tiene claro Vanessa, es que la payasita Roski no es solamente un personaje que se pone para trabajar. Es esa parte de ella que le permite encontrar alegría incluso en los días más difíciles.

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Por eso, cuando se le pregunta qué aprendió de todo este camino, responde con una reflexión que resume su manera de vivir.

“Siempre he dicho que hay que cuidar el corazón como cuidarías el de un niño. El corazón de un niño es puro, es sincero, no se deja vencer por los miedos ni por nada. Yo quiero seguir teniendo ese corazón, seguir ayudando y llevando alegría. Porque, aunque la vida nos ponga pruebas muy difíciles, nunca debemos dejar de sonreír ni de tener esperanza”.