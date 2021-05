Soto contó en noviembre pasado, en una entrevista a La Teja, que cuando se contagió no tuvo síntomas graves, estuvo con cansancio y le faltaba algo el aire, pero no le dio mucha importancia a eso; sin embargo, agradece mucho que el doctor Rafael Arias, presidente del Santos, le recomendó que comprara un oxímetro y así fue como se dio cuenta que no estaba tan bien como creía y fue al médico.