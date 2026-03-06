Therian es captado saltando cerca de una parada en La Sabana

Hace unos días, la tendencia de los therians tuvo gran presencia en redes sociales, aunque con el paso de los días su popularidad ha ido disminuyendo.

Sin embargo, esta semana se volvió a hablar del tema luego de que una persona que, en apariencia, se identifica como uno therian, fuera captada cerca de una parada en La Sabana.

LEA MÁS: Aparece el primer therian que busca ser “adoptado” y provoca debate en redes

En un video publicado por la página “Solo en Tikicia” se observa a esta persona con máscara y cola saltando y caminando en el lugar.

El therian estaba ubicado cerca de una parada en La Sabana. Foto: IA (ChatGPT/IA)

Lo que muestra el video

El clip, grabado por un conductor que pasaba por la zona, muestra cómo algunos ciudadanos caminan con normalidad cerca del sitio donde se encontraba este “bichito”.

LEA MÁS: ¿Puede un therian entrar a un parque nacional? Guía de Manuel Antonio lo aclara

“Mae, no lo puedo creer, un therian en plena Sabana”, dijo entre risas el conductor, que iba en sentido Sabana-Rohrmoser.

El video generó diversos comentarios entre los usuarios. En semanas recientes, municipalidades, restaurantes y centros veterinarios también se pronunciaron sobre las personas que se identifican como animales, conocidas como therians.