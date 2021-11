Tica convierte en joyas los cuerpos cremados de sus seres queridos

Las joyas que hace Isaura son personalizadas y con un gran significado. Foto: Cortesía de Isaura Ballestero. (Cortesía de Isaura Ballestero)

A Isaura Ballestero le encantan la bisutería y la joyería, siempre ha vendido sus pequeñas obras de arte, pero desde hace tres años el objetivo de su trabajo cambió por completo porque tuvo dos experiencias que la marcaron para siempre.

La muerte de su mamá, Roxana Campos, y el nacimiento de su hija Dhana, la hicieron buscar en la joyería la manera de guardar recuerdos únicos.

“Esa necesidad de sentir a mi mamá cerca todo el tiempo cuando ya había muerto y también el sentir la maravillosa sensación de dar vida me hicieron experimentar hacer joyería con las cenizas de mi mamá y también con mi leche materna”, explicó.

La artista sabe que sus artículos tienen un significado especial y hasta espiritual. Foto: Cortesía de Isaura Ballestero. (Cortesía de Isaura Ballestero)

Y es que la artista usa también en sus obras cabello, dientes, pedacitos de hueso, el cordón umbilical y hasta retazos de tela para crear collares, aretes, anillos y pulseras, todo personalizado.

“De todo eso lo que más me piden es hacer joyería con cenizas. Las personas me las mandan por Correos de Costa Rica o me las vienen a dejar a mi casa, en Desamparados; cuando las recibo las trato con muchísimo cuidado y respeto porque sé que es algo muy valioso, incluso hasta pido permiso de forma espiritual para usarlas. No desperdicio nada, si me queda un poquito de ceniza hago un corazoncito o algo así para enviárselo a la persona”, dijo.

Para hacer las joyas mezcla con resina la ceniza y deja volar la imaginación.

La artista confesó que le llama mucho la atención es que todas las cenizas al mezclarlas con la resina toman un color diferente, algunas más claras y otras más oscuras.

Muchas emociones

Isaura dice que los pedidos que le hace la gente tardan un máximo de tres semanas en estar listos y que sus productos van de los ¢14 mil en adelante.

La cenizas tienen diferentes tonalidades por lo que los acabados de las joyas son diferentes. Foto: Cortesía de Isaura Ballestero. (Cortesía de Isaura Ballestero)

“Las personas me pagan la mitad de la plata cuando me dan las cenizas y ya cuando les entrego el producto me dan la otra mitad. Cada vez que termino un pedido le mando una foto a la persona y por lo general se emocionan mucho y es en ese momento cuando me cuentan la historia de ese ser querido que murió.

“Hay historias que le parten a uno el alma, recuerdo una mamá que tuvo unos gemelitos y murieron a los cinco días, ella había tenido varias pérdidas antes de ellos, entonces el dolor era más grande aún”, recordó.

Otro caso que la marcó mucho fue el de Joel Blanco, un muchacho de solo 21 años que perdió la vida en setiembre pasado debido a una enfermedad degenerativa.

Isaura tiene un catálogo para que los cliente escojan lo más les gusta y se ajuste a su presupuesto. Foto: Cortesía de Isaura Ballestero. (Cortesía de Isaura Ballestero)

Natalia Calvo, mamá de Joel, contó que cuando cremaron a su muchacho no sabían qué hacer con las cenizas y una sobrina se puso a buscar opciones y encontró en Instagram la página del negocio de Isaura.

“Nos llamó mucho la atención porque no pareció una forma bonita de usar las cenizas, yo me mandé a pedir un collar, unos aretes y un cuadro con unas alas y un corazón, pero otros miembros de la familia también se pagaron a hacer otros detallitos, en total fuimos como quince los que encargamos cosas”, relató.

No todos de acuerdo

Natalia dice que la mayoría de miembros de la familia vio con agrado esa forma de mantener vivo el recuerdo de Joel, pero también hubo personas a las que no les pareció la idea.

La mayoría de personas le cuentan a Isaura la historia del ser querido que ya no está. Foto: Cortesía de Isaura Ballestero. (Cortesía de Isaura Ballestero)

“Un hermano de mi mamá dijo que hacer joyas con las cenizas de alguien es un tipo de profanación y que eso no deja descansar a la persona, pero yo no lo veo así, para mí es tener siempre conmigo un pedacito de él”, expresó.

Al carnicero Carlos Rojas le mataron un hijo hace 15 años. Él dice que ya había escuchado de joyas hechas con cenizas humanas, pero dice que no le gustaría hacerse algo así.

“Respeto mucho a las personas que les gusta eso, pero yo no lo comparto, siento que no es algo que esté bien porque el tener algo así es como no dejar ir a esa persona. Yo siempre ando una foto de mi hijo Christian y los recuerdos de él en el corazón y siento que con eso es suficiente”, dijo.

[ Maestra a la que le afecta viajar duerme en la escuela para trabajar mejor con los niños ]

La misma Isaura ha recibido comentarios de personas que no ven bien que ella use cenizas humanas en sus productos.

“He visto comentarios en las redes sociales que dicen que es hasta en contra de Dios hacer estas cosas, pero en realidad yo no lo veo así. En mi opinión el llevar un dije con las cenizas de la mamá es como andar una foto de ella en el bolso.

“Soy consciente del nivel emocional y la seriedad de los productos que me piden y por eso hago cada uno con mucha dedicación y respeto”, aseguró Isaura.

Si usted quiere ver los trabajos de Isaura, conocer su catálogo o ya está decidido a hacer un encargo puede contactarla al celular 8307-4747. También puede ver sus trabajos en la página de Facebook De la Vie Joyas con Leche Materna y Cenizas.