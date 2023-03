Tica de 13 años: “Ir a la NASA me hizo confirmar que quiero construir cohetes”

Emily Vega Badilla tiene 13 años, es vecina de Grecia y tras ir al campamento en la NASA “Ella es Astronauta Costa Rica 2022″, en Estados Unidos, nos confirma que su amor por la ciencia, el universo, la robótica y la ingeniería, es lo suyo.

“Ir a la NASA me hizo confirmar que quiero construir cohetes”, nos comenta con mucha seguridad esta estudiante de octavo del Colegio Técnico Profesional Bolívar de Grecia.

Emily es una gran enamorada de la ingeniería aeroespacial. (Cortesía)

“Mi amor por la ciencia comenzó cuando estaba muy chiquitica, al empezar a estudiar astrología, conocer sobre constelaciones y profundizar el aprendizaje del espacio, ahí se me comenzó a desarrollar un sentido especial por la ciencia, por explorar más, investigar más, conocer más. Los satélites y la tecnología alrededor de las naves que van al espacio me encantaron.

“Siempre mi inspiración han sido doña Sandra Cauffman y Franklin Chang. En diciembre pasado fui al campamento de la NASA y eso fue una experiencia maravillosa, aprendí demasiado. Estoy muy emocionada por poder transmitirle a otras niñas mi pasión y lo que aprendí para que cada día haya más mujeres amando la ciencia como yo”, explica la griega.

El viaje a la NASA le dejó un gran aprendizaje porque tuvo una química especial con la robótica, algo que ni ella conocía de sí misma.

“Descubrí que tengo habilidades para la robótica y ahora voy a seguir desarrollando esas habilidades porque me encantó construir.

Emily con otras dos enamoradas del espacio, de República Dominicana, ganaron el primer lugar en cohetería en la competencia por grupos que se hizo en el campamento. (Cortesía)

“La estructuras de las naves que van al espacio me impresionó. Me veo en el futuro investigando para entender qué materiales son los idóneos para usar en una nave que debe someterse a altísimas temperaturas”, asegura, quien en la NASA, junto a dos jóvenes de República Dominacana, ganaron el primer lugar en cohetería y el segundo en codificación, dos áreas en las cuales compitieron con niñas de toda América.

Ajedrecista espacial

Abigail Monge Ramírez tiene 15 años y está en décimo año del Colegio Científico de San Ramón, además, es parte del equipo de ajedrez ramonense y en los pasados Juegos Nacionales ganó 5 medallas de plata y una de bronce.

Ha sido una eterna apasionada de la ciencia desde muy niña, ya que siempre participó con mucha pasión en cuanta feria científica aparecía.

Abigail confirmó en la NASA que lo suyo es la conquista del espacio. (Cortesía)

Un ejemplo de la pasión de Abigail se dio cuando llamó a su familia desde el campamento de la NASA. “Ya me estoy dando cuenta que esto es lo que quiero hacer en mi vida”, le dijo a su papá, don Pablo Monge, palabras que él jamás olvidará.

“Ir a la NASA fue un sueño cumplido porque desde niña me ha encantado la ciencia y la tecnología. Estar en un colegio científico también me reafirma la pasión por la ciencia y estar en la NASA me abrió a otro montón de metas más por cumplir.

“Se me despertó una motivación mayor para seguir creciendo desde ya en el campo de la industria aeroespacial. Desde ya estoy estudiando el tema porque me empoderé más como mujer científica. Las mujeres sí podemos”, explica Abigail.

