“El aislamiento no es total, gracias a la tecnología. No sé qué sería de nosotros si no se tuviera a mano las redes sociales y los medios digitales para dar la calidad de la información que uno recibe. No es lo mismo ver las páginas de los medios a esperar que un vecino te cuente cómo están las cosas. Es un privilegio tener los medios para comunicarse”.