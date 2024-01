Tica que vive en Cuba grita por ayuda y compasión para salir de la isla junto a su hija

Kathia García vive en Cuba y suplica para que la ayuden a salir de la isla con su hija y su pareja. Cortesia.

Una tica grita por ayuda para salir de Cuba junto con su hija y su pareja, pues asegura que desde hace seis años tiene dificultades económicas, no puede recibir atención médica y su niña no puede ir a la escuela.

Lo que inició como un viaje de vacaciones se convirtió en toda una odisea para Kathia García. Ella conoció a su pareja en Italia, él es cubano y hace 10 años planearon irse a la isla con la intención de quedarse allí por dos meses, pero las cosas se fueron complicando y hasta la fecha están allá.

Al año de estar en el país caribeño se enteró de que su pareja (prefiere no revelar su nombre) es opositor al gobierno cubano y, poco a poco, ella se unió a esa corriente. Ella asegura que el oficialismo de ese país se enteró de la postura de ambos y por eso, aparentemente, desde entonces los estarían hostigando.

LEA MÁS: Mujer vivió desde niña los horrores de la violencia sexual y cuenta cómo ha salido adelante

“Cuando vine no sabía de muchas cosas que pasan acá porque a uno le pintan una idea romántica del comunismo. La gente cree que es todo para todos, que hay igualdad, pero las cosas no son así.

“Uno como extranjero ve una realidad que no es la correcta. Sinceramente, uno no sabe lo que se vive acá hasta que lo experimenta y cuando te expresas en contra del sistema cometes el error más grande, porque es como si uno fuera una peste, te conviertes en un punto incómodo para ellos”, expresó.

García dice que padece de presión alta y otros males y no puede conseguir medicinas para tratarse. Además, al no tener trabajo se le dificulta comprar comida y afirmó que se está muriendo de hambre.

“Lo único que pido es que me ayuden, no me quiero morir aquí”. — Kathia García, tica que vive en Cuba.

Horrores

Kathia aseguró que, poco a poco, ha padecido lo mismo que otros opositores.

“Al inicio eran solamente llamadas de atención, no era nada del otro mundo, pero ya hasta se han metido a mi casa para acorrarlarnos, han detenido a mi esposo sin razón aparente. Vivo encerrada en mi casa, estoy presa, tenemos problemas para comprar comida, no contamos con medicinas.

“No me dejan trabajar, no me dan un permiso de residencia. Desde hace año y medio tenemos problemas con el Internet, se nos han metido a robar a la casa varias veces. A mi esposo le inventan delitos para encarcelarlo. Es un infierno lo que vivimos, hay opositores que viven de ayudas del exterior, pero nosotros no estamos recibiendo ayuda de organizaciones ni de nadie”, afirmó.

Como es costarricense, Kathy puede salir de Cuba en cualquier momento, pero la detiene su hija, quien tiene un impedimento.

“Yo me casé en Costa Rica hace muchos años y me separé de mi ahora exesposo, pero no me divorcié. Cuando nació mi hija menor, tomó sus apellidos y necesito que él autorice su salida de la isla para poder volver a Costa Rica.

LEA MÁS: ¡Qué carga! Agricultora tica hará realidad su sueño de ver sus productos en Europa

“Sinceramente, mi matrimonio no terminó de la mejor manera y, pese a que le he pedido varias veces que me ayude para salir de acá, no desea hacerlo. Con él tuve dos hijos, ellos le han pedido a su papá que me ayude, pero se resiste a firmarme el documento y no quiero salir sola de la isla, por temor a que le pase algo a mi hija”, relata.

Kathia asegura que está tocando la puerta de la embajada de Costa Rica en Cuba desde hace dos años. En el Consulado le pidieron una serie de requisitos, ella cumplió con todos, pero al no tener dicha firma, no pueden irse.

La Teja le consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores por la situación de García y nos respondieron vía correo electrónico.

La tica se declaró opositora al gobierno del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. AFP. (ADAM GRAY/Getty Images via AFP)

“El Consulado de Costa Rica en Cuba le ha brindado a la ciudadana costarricense la información de los requisitos para poder documentarla, tanto a ella como a su hija. De igual manera, los requisitos para otorgarle una visa a su compañero.

“El cónsul de Costa Rica en Cuba permanece en la mejor disposición de colaborar en todo lo que esté a su alcance para que la ciudadana pueda resolver su situación. El Departamento Consular de la Cancillería también permanece atento a cualquier contacto que la ciudadana quiera realizar para extender la gestión realizada, en caso de resultar posible y necesario”, dice el correo.

¿Se arrepiente?. A García le consultamos, debido a la situación que vive, si se arrepiente de haberse declarado opositora.

“No por mi persona, lo que tengo es por mi hija, que no tiene una vida digna. En Costa Rica no vivimos este tipo de cosas y aunque sé que no es mi tierra, mi lucha la hago por esas personas que sufren, que incluso la pasan peor que yo y que no pueden hablar, tienen que quedarse callados porque tienen miedo”.

Kathia le pide a las autoridades que se esfuercen por ayudarla.

“Los consulados existen para ayudar a sus ciudadanos. Ya presenté todos los documentos que me han pedido, hasta nos tomaron unas huellas, lo único que pido es que me ayuden, no me quiero morir aquí”.