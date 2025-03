Tico duró 32 años creando diccionario con palabras como: “tuanis”, “mop”, “brete”, entre otras

Mae, es que no he terminado el brete, mejor dígale al mop que se vaya para el chante, no ve que ni siquiera he jamado, y la verdad, el ambiente aquí está solo bueno y estoy seguro que más tarde se pondrá más a cachete.

Si usted pone a leer esta frase a cualquier persona que hable español y no sea de Costa Rica, posiblemente se quede bateado.

A través del tiempo, hemos consolidado un “español a la tica”, por así decirlo, es bien pura vida, pero no todo el mundo comprende cómo es la vara.

Solo bueno, tuanis, mop, brete, mae, acharita son palabras incluidas en un diccionario que duró 32 años haciéndose. (Cortesía/Cortesía UCR)

El profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), Víctor Sánchez Corrales, de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, entendió que hablamos a la tica y, desde 1991, se dio a la tarea de meterle ciencia a nuestra forma de expresarnos y juntar todas esas palabras, sus significados e interpretaciones en un diccionario.

LEA MÁS: Pura vida y swing criollo fueron incluidos en el diccionario de la Real Academia Española

Don Víctor ya se pensionó y nos dice que el diccionario es gracias a un equipo de trabajo muy grande y una institución como la UCR que le compró la idea y se la respaldó por años.

Nació en Aserrí y ahí vivió hasta los nueve años. Después, sus papás se lo llevaron a vivir a San Juan Bosco de Pérez Zeledón. Tiene 78 años y para su diccionario agarró al vuelo todas las palabras vivas que usamos cuando hablamos en el barrio, el centro educativo, el trabajo y todo lugar en el cual conversemos.

Palabras usadas todos los días

Para entendernos mejor, el profe Víctor le puso columna vertebral el diccionario y fue la palabra “pura vida”, a partir de ahí se acercaron otras como mae, tuanis, solo bueno, mop, idiay, brete, jama, acharita y muchas más.

Allá por 1991 muchas personas pensaron que la idea de un diccionario con las palabras que usábamos a diario, incluso aunque no estén autorizadas por la Real Academia, era una cabezonada. Él jamás se rindió y comenzó a atrapar, para identificar y separar, cuanta palabra se le arrimaba al oído.

Don Víctor Sánchez "es profesor emérito de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica", explica la UCR. (Cortesía/Cortesía UCR)

El profe Víctor nunca ha sido una persona que anda “fachenteando” con lo que hace. Al contrario, es de los que más bien se le hace el “ruso” a las cámaras de televisión o las fotos; sin embargo, con mucho cariño nos habló de su “sexto hijo” (tiene cinco entre los 50 y 19 años) de 32 años, el diccionario.

“La identidad de una comunidad está en su lengua. Este diccionario es una fotografía de nuestra comunidad costarricense muy especial y particular. Hablamos español como muchos otros países, pero tenemos un español muy tico que nos identifica y nos diferencia.

“Le voy a dar un ejemplo, la palabra mariachi a través el tiempo pasó de identificar a ese grupo musical mexicano para también identificar al grupo político de los seguidores del Partidos Unidad Social Cristiana (PUSC). Si se revisa la historia se entiende por qué también para nosotros mariachi significa calderonista”, nos explica el profe.

Otro ejemplo es con la palabra tusa, que nosotros le tenemos dos significados y las usamos en frases con las que queremos decir cosas diferentes: “conozco la tusa con que me rasco” y “ese mae es pura tusa”.

LEA MÁS: ¿Cómo se dice qué en Costa Rica y en Nicaragua? (video)

“La tusa es lo que cubre naturalmente a la mazorca de maíz, aquí en Costa Rica la tusa se usó hasta para limpiarse el trasero después de ir al servicio sanitario. Entonces, había que conocer muy bien la tusa que se usaba para limpiarse y decirle a alguien que es muy pura tusa, sabiendo que la tusa se usó para limpiarse el trasero, pues ahí tiene dos formas de usar una misma palabra y eso solo se aplica en Costa Rica”, reconoció el filólogo.

El primer tomo, que va de la A a la M, incluye más de 6.450 palabras. Ya casi nace el segundo tomo que tendrá también más de 6 mil palabras. (Cortesía/Cortesía UCR)

Pura vida a lo tico

Sobre “pura vida” el profe nos da una explicación “a cachete” y cuidándose muy bien de no decir ninguna chambonada.

“Nos llega de México; sin embargo, con el tiempo se convirtió en marca país y a la cual los ticos le damos muchos significados.

“Bien podemos usarla para dar a entender que algo nos salió bien o también usarla para dejar claro que estamos pura vida de salud o que un jugador de fútbol recién contratado es bien pura vida”, aclaró.

En noviembre del año pasado se imprimió el primer tomo, es el que va de la A a la M, son 6.450 mil palabras. Se puede comprar en la librería de la UCR que está en la “Calle de la Amargura” y vale 20 rojos.

Déjese de mates pensando que es muy caro porque al profe, al equipo de trabajo y a la UCR le “costó un huevo” hacerlo, además, les quedó tan “puras tejas” (esa lo agregamos nosotros) que se ganó el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta 2024.

El segundo tomo irá de la N a la Z. Ya está en las revisiones finales para su pronta publicación.

Le agradecemos al profe que nos atendiera y que no se puso en “cochinadas” para hablarnos del tercer tomo y para confirmarnos que el Diccionario del Español de Costa Rica incluye hasta las malas palabras.

Nuestro fútbol no podía quedarse por fuera del diccionario, por eso están los “cartagos”, “heredianos”, “liguistas” y “morados”. (Cortesía/Cortesía UCR)

“Y se viene un diccionario de plantas, árboles y animales. Será un diccionario que explique científicamente qué significa la palabra asignada a un animal, pero también su sentido figurado.

LEA MÁS: Esta nota explica cómo hablan los guanacastecos y por eso está, “más alegre que chocholpía a la llegada del invierno”

“Se lo explico mejor, vendrá en la palabra zorro toda la explicación científica, pero también que en Costa Rica los ticos nos entendemos perfectamente cuando decimos: ‘Qué va, ese viejo es un gran zorro. O bien, cuando decimos: no le hable mucho porque esa vieja es una zorra’. Significados diferentes que incluso dejan claro nuestra cultura patriarcal”, confirma el profe Víctor.