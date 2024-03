¿Tiene problemas con la beca Avancemos? Le explicamos que tiene que hacer

La beca Avancemos se estancó en su cobertura del 2023 a 2024 y más de 200 mil estudiantes en pobreza extrema y pobreza básica no recibirán el beneficio.

Pero el problema viene desde antes, ya que del 2022 al 2023 se redujo en 105 mil estudiantes beneficiados. Y se espera que para este año se logren beneficiar a un máximo de 290 mil estudiantes de escuela y colegio.

La ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, acepta que sí se presentaron problemas con la beca Avancemos 2024 en Limón, por circunstancias administrativas que afectaron los pagos desde agosto hasta diciembre del año pasado, pero ya todo se solucionó en esa provincia.

Si bien miles se benefician con la beca Avancemos, también miles quedaron descobijados de esta ayuda económica. (Shutterstock)

A lo vivido en Limón se juntó, explica la ministra, la entrada a clases. Se realizó una transferencia en enero a unos 220 mil estudiantes, pero de esos, unos 23 mil quedaron en una condición de suspendidos.

Problemas con 3 grupos

Esos 23 mil estudiantes que quedaron en condición suspendida “no significa”, asegura la ministra León Marchena, que perdieron la beca.

“Significa que esos 23 mil están a la espera de que se resuelva un problema administrativo por parte de la familia del estudiante”, explica la ministra.

-¿Cuáles son esos problemas administrativos?

“Urge que las familias resuelvan, porque el IMAS no lo puede resolver por ellos: rebotaron algunas transferencias y eso significa que hay algún problema con la cuenta bancaria, se cerró, la bloquearon, en fin, tiene algo. Tiene que resolverlo la familia, la persona que tiene a nombre la cuenta donde se deposita el dinero de Avancemos”, aseguró León.

Una vez que la familia resuelve el problema de la cuenta debe ir al IMAS y llevar el papelito del banco donde se confirma que todo está en orden con la cuenta y a partir de ahí la beca pasa de estar suspendida a activada.

También hay un grupo que, debido al censo escolar realizado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en diciembre del año pasado, no apareció activo para este 2024 y eso le impide al IMAS hacer la transferencia del dinero porque Avancemos no es una beca para personas que no están estudiando.

En este caso, el IMAS les mandó mensaje a esos hogares hace dos semanas para que las familias con ese problema vayan al centro educativo y pidan una certificación en la cual se haga constar que el estudiante sí está matriculado y está asistiendo a clases. Se lleva la certificación al IMAS para que lo pasen inmediatamente de suspendido a activado.

El tercer gran grupo con problemas son los estudiantes que recibían lecciones en el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, el cual completó su fase de cierre (la cual arrancó en el 2020 por tener problemas de rendimiento y lograr que los estudiantes no abandonen los estudios) a finales del 2023.

Todos los estudiantes del Marco Tulio Salazar deben ir al IMAS para confirmar dónde están estudiando ahora, deben presentar una certificación del MEP.

Sin respuestas

Doña María Méndez, vecina del barrio Cristo Rey de San José, nos cuenta que sus dos hijos tenían la beca Avancemos y que en el 2023 se las suspendieron por más que ella presentó papeles al IMAS.

Sobre este caso y otros similares la ministra dice: “No son becas suspendidas, son becas que ya no se dieron y está muy difícil que se vayan a dar. La beca se les eliminó por asuntos del presupuesto del año pasado al que le faltaron más de 20 mil millones de colones.

En vuelta de dos años la beca Avancemos se redujo en 105 mil estudiantes beneficiados. (Albert Marín.)

“Al no tener esos 20 mil millones de colones, el IMAS redujo como en 105 mil las becas Avancemos desde el año pasado y mientras no tengamos el dinero no se van a recuperar esas 105 mil becas”, aclara la ministra.

No alcanza

La presidenta ejecutiva del IMAS reconoce que para este 2024 el presupuesto que se tiene, ¢74.272 millones, alcanzan para ayudarle a 274.000 estudiantes con una beca Avancemos, la cual mensualmente es de ¢18 mil para escolares, ¢30 mil para colegiales de sétimo a noveno año y ¢40 mil para colegiales de décimo y undécimo.

Esos 274 mil beneficiados es la misma cantidad del año pasado, o sea, no se avanza en la cobertura y al analizarlo más profundamente, al beneficiar la misma cantidad del año anterior se está retrocediendo. Quedan unos 200 mil niños y jóvenes en pobreza extrema, pobreza básica y vulnerabilidad sin la beca Avancemos.

Espera la ministra que, al realizar varias gestiones para mover recursos de aquí para allá, jalar la cobija de un lado para tapar otro, puedan lograr agregarle a Avancemos unos ¢20 mil millones más y así llegar a beneficiar unos 290.000 estudiantes. Ya la semana pasada los diputados aprobaron darle ¢12 mil millones más al IMAS para las becas Avancemos.

Disparo en el pie

El economista, Leiner Vargas, nos recordó que el Estado de la Nación advirtió ya que el gasto social se ha disminuido significativamente en los dos últimos años, o sea, durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

“Todos entendemos que la situación fiscal del país es crítica, pero también estamos seguros que la educación y la seguridad, por ejemplo, no se pueden descuidar.

“En temas de becas para educación, cuido de niños para que las mamás trabajen y estudien, comedores escolares, no hablamos de un gasto sino de una inversión. El Gobierno debe socarse la faja, pero no tanto y mucho menos pasándole la factura a los que menos tienen.

La beca Avancemos ayuda económicamente al estudiante hasta el final del colegio.

“Recortar becas como las de Avancemos es, para explicarlo mejor, un disparo en el propio pie. Lo que dejemos de hace hoy en educación nos lo va a cobrar ese muchacho, esa estudiante, el día de mañana cuando tenga que abandonar los estudios por falta del apoyo económico. Es un hecho que nos saldrá más caro el caldo que los huevos”, asegura el economista.