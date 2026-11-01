Tortuga lora apareció en playa con heridas terribles y enredada en una trampa de unos 140 kilos

Una tortuga lora fue hallada en el mar en unas condiciones terribles que por poco le provocan la muerte.

El animal fue rescatado en playa Quizales, Cóbano y su condición todavía es delicada debido a las terribles heridas que sufrió.

Una tortuga lora fue hallada en terribles condiciones, enredada en redes y mecates. (Alonso Tenorio (Fines ilustrativos))

La tortuga se encuentra en el Parque Marino del Pacífico, en Puntarenas, ahí la están chineando un montón. El objetivo de sus cuidadores es darle toda la atención y rehabilitación necesaria para que, si su condición lo llega a permitir, pueda regresar a las olas.

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Una trampa mortal de más de 100 kilos

La angustia de esta historia empezó el pasado 21 de octubre, cerca de las 3:00 p. m.. El personal del hotel Tango Mar Resort encontró al pobre animal atrapado frente a sus instalaciones y lo liberó con mucho cuidado.

La tortuga estaba severamente enredada entre redes y gruesos mecates. Para que se hagan una idea de la pesadilla, todo ese material mojado pesaba entre 120 y 140 kilogramos. Por dicha, esa basura ya fue retirada por completo de la playa.

Tras lograr zafarla, los rescatistas notaron con tristeza que la tortuga estaba muy debilitada y presentaba heridas importantes tanto en sus aletas como en su caparazón.

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Tortuga lora vivió una pesadilla y ahora está muy delicada

Trabajo en equipo para salvar una vida

Como necesitaba ayuda urgente, la organización Tortugas Bahía Tambor coordinó para pasarla a un tanque en el Hotel Tambor Tropical, donde pasó la primera noche en estricta observación.

El jueves 22 de octubre los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) llegaron a ver la tortuga y coordinaron su traslado hasta el Parque Marino para que recibiera atención profesional.

¡Un llamado a cuidar los mares!

Actualmente, el ejemplar se encuentra en condición delicada y bajo los estrictos cuidados del centro de rescate en Puntarenas.

Este doloroso caso recuerda el enorme peligro que representan las redes y mecates abandonados a la deriva para la fauna marina.