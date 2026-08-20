Trabajadores del Calderón Guardia se tiran a la calle por una situación que les preocupa muchísimo

Trabajadores del Hospital Calderón Guardia salieron a las calles para manifestarse frente a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José.

Los funcionarios pusieron en pausa sus labores para reclamar por atrasos en el pago de sus salarios, una situación que, según denuncian, estaría afectando a varios colaboradores.

En las imágenes de la manifestación, compartidas en Instagram por la página Fndelucha, se observan pancartas con mensajes bastante contundentes.

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Los trabajadores pausaron sus labores para reclamar por los atrasos en el pago de sus salarios. foto; Fndelucha (captura/captura)

Los funcionarios exigieron a la CCSS soluciones ante los problemas que enfrentan con sus pagos.foto; Fndelucha (captura/captura)

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“No me alcanzó ni pa’ la cartulina ¡paguen!”, “Se vulnera nuestro derecho a un salario digno y puntual” y “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo responsabilidades”, son algunas de las frases que llevaron los trabajadores a la protesta.

Otra de las pancartas decía: “Con el salario no se juega. Basta de mentiras y engaños. Exigimos soluciones”.

Aparentemente, los atrasos serían de quincenas e incluso de varios meses de salario, por lo que decidieron salir a manifestarse y exigir una solución.

La protesta refleja la molestia de los funcionarios, quienes reclaman que recibir su salario de manera puntual es un derecho y no un favor.