Trol Piero Calandrelli dice que la ministra de Salud está desesperada

El trol Piero Calandrelli, cuyo nombre real es Alberto Vargas, asegura que las publicaciones que ha hecho la ministra de Salud, Joselyn Chacón, dejan ver que ella está desesperada.

Días después de que Alberto revelara que supuestamente la ministra le pagaba para que hiciera publicaciones en sus redes sociales en contra de periodistas, medios de comunicación y políticos con el fin de desinformar y manipular a la población, ella hizo una publicación en sus redes sociales en las que reveló algo peligroso y que podría comprometerla.

La ministra de Salud acepta que le hizo pagos de Alberto, pero dice que fueron por una campaña de Salud.

Además de asegurar que nunca pagó por poner en mal a periodistas, contradiciendo lo que dice Alberto, Chacón justificó los pagos que le hizo al polémico personaje con una campaña de comunicación que le habría pedido hacer.

“El famoso Alberto se hizo pasar como médico conmigo, que perdió su familia en un accidente y tenía muchas necesidades y muchas hijas. Yo le dije que no me gustaba la política sucia y él me dijo que aprendiera.

“Richard Gutiérrez (un funcionario del Ministerio de Salud) solo realizó pagos y coordinación con el comunicador para la campaña de salud que se iba a realizar. Alberto Vargas nunca le respondió al comunicador para hacer la campaña con los periodistas famosos que él indicó eran sus íntimos amigos. Claramente se dejó el dinero de la gran campaña que prometió colaborar, pero era mi dinero, no de nadie más y lo que sí sucedió fue que no se le dio más”, especificó Chacón.

Al consultarle a Alberto sobre las declaraciones de la ministra, dijo lo siguiente:

“Eso refleja desesperación por parte de ella, reitero, ¿cómo es posible que una ministra de Salud salga diciendo que ella se dejó manipular por un supuesto médico siendo ella ministra de Salud?, para montarle una campaña, pasándole por encima al debido proceso administrativo...

“En el caso hipotético de que eso hubiera sido cierto, ella misma estaría aceptando que cometió un delito al pasarle por encima al debido proceso administrativo de contratación pública”, manifestó.

El lunes 9 de enero el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se referirá al caso de los supuestos troles en una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 2 de la tarde en Casa Presidencial.