TSE anuncia a qué hora dará el primer corte y con qué porcentajes de votos

Desde el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, en San José, se empezará a conocer los primeros resultados de las elecciones 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya dejó todo claro sobre a qué hora arrancará la sesión solemne y, por ende, a darse a conocer los primeros resultados de las Elecciones 2026.

La sesión con los primeros resultados de las elecciones de este 1.º de febrero arrancará a las 8:45 de la noche con la entonación del Himno Nacional.

Según informó Gustavo Román, vocero del TSE, luego la presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora, dará su mensaje al país.

Después de eso, ahora sí, vendrá lo que todo el país está esperando.

Los primeros datos de votación se darán a conocer cerca de las 9 p. m., cuando ya esté escrutado entre un 28% y un 32% de las juntas receptoras de votos.

Aunque técnicamente será el segundo corte, porque el primero solo sirve para confirmar que todos los partidos arrancan en cero. A partir de ahí, el TSE soltará resultados cada 15 minutos, para que nadie se quede con la duda.

Los primeros resultados de las Elecciones 2026 se darán a conocer a las 8:45 p.m.. (JOHN DURAN/John Durán)

Urnas llenas

Este domingo, más de 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a votar para definir quién llevará las riendas del país en el periodo 2026-2030.

En juego hay 60 cargos: la Presidencia de la República, dos vicepresidencias y las 57 curules de la Asamblea Legislativa.

Para ganar en primera ronda, el candidato o candidata necesita, al menos, el 40% de los votos válidos. Si nadie llega a esa cifra, los dos más votados se verán las caras en una segunda vuelta el 5 de abril.

Así que ya sabe: esta noche se desvela Costa Rica, porque el futuro del país empieza a contarse voto a voto.