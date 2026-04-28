La zumbilocura llegó a La Teja desde el pasado lunes 27 de abril. Miles de familias compraron nuestro periódico y están disfrutando juntos momentos muy lindos buscando a todos los personajes de la colorida familia.

Hemos tenido testimonios muy lindos de nietos y abuelitos juntos buscando Zumbis. De papás e hijos que comparten la nostalgia de estos personajes tan queridos.

Última hora: ¿Por qué no aparece Bebé Zumbi en el mapa? (Cortesía/La Nación)

El pasado lunes sacamos nuestro primer mapa con 19 pistas para encontrar a los 19 Zumbis y todos se encuentran perfectamente.

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Sin embargo, estamos viviendo algo lindísimo y curioso a la vez. ¿No ven que nos comenzaron a llamar, desde el propio lunes 27 de abril, para “denunciar” que no encuentran a Bebé Zumbi?

Vean a Bebé Zumbi, lo tiene alzadito su mamita, Mamá Zumbi. (Cortesía/La Nación)

No hay una zumbipista del Bebé Zumbi, pero a la gente le hace falta y algunos hasta se enojaron un poquito.

El primer mapa salió el pasado lunes 27 de abril. (Cortesía/Cortesía)

Tranquilos, con mucho cariño les aclaramos. El primer mapa que salió es retro; o sea, fue uno de los que había salido en 1992, de los primeros que disfrutó el país.

Don Fernando de Narváez, el creador de Los Zumbis, nos explicó que para aquellos mapas de 1992 no había nacido todavía Bebé Zumbi, por eso no está.

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Con mucha alegría les confirmamos de manera oficial que don Fernando nos dio una excelente zumbinoticia y es que Bebé Zumbi sí estará en próximos mapas, así que espérelo.

La Zumbilocura llegó a ZumbiTeja para emocionar a pequeñitos y hasta abuelitos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entendemos que desde ya muchas personas se encariñaron con el bebito amarillito, pero todavía no sale y eso no significa que el mapa esté malo.

Hacemos una firme promesa de que Bebé Zumbi sí lo podrán buscar en próximos mapas, tan amarillo y con su copete rojo como lo conocemos. Es una zumbipromesa.