Un accidente frenó que joven de Pavas cumpliera un sueño en el Desfile de las Rosas

Yarold Cajina no podrá ir al Desfile de las Rosas con la Banda Municipal de Zarcero debido a una infección en su cirugía. Cortesía.

Uno de los integrantes de la Banda Municipal de Zarcero enfrenta una dura prueba y, por eso, no podrá viajar con la agrupación a Pasadena, California, para participar en el Desfile de las Rosas.

El joven Yarold Cajina toca el trombón y sufrió un accidente en su moto el 9 de noviembre pasado, lo que provocó que estuviera varios días en el hospital, pues se lesionó la mano derecha y la pierna izquierda.

El 6 de diciembre anterior conversó con La Teja para contarnos su historia y relató que su recuperación iba viento en popa y que podría viajar con la banda, pero el 13 de diciembre tuvo que ser hospitalizado nuevamente, porque se le infeccionó la herida de su pierna.

En este momento, Yarold permanece en el Hospital del Trauma y deberá pasar la Navidad en ese centro médico. El muchacho le pide al Niño Jesús la salud como regalo para estas fechas tan especiales y tiene fe en que se recuperará satisfactoriamente.

Otra de las cosas que más añora este joven es poder ver a su hija April, que tiene 4 añitos. Constantemente se comunica con ella por videollamada, pero desea abrazarla.

El 1º de diciembre pasado, Yarold tocó el trombón en la plaza de la Democracia. Cortesía.

Un dolor

El accidente provocó que Yarold, además, sufriera lesiones en la rodilla izquierda. Poco a poco se iba recuperando, ya hasta podía ponerse de pie, pero desde el lunes antepasado comenzó a sentir dolor en la pierna, calentura y escalofríos.

“Me sentía como cuando me accidenté, el dolor era parecido. Dos días después fui al hospital, para que me revisaran y me dejaron internado, porque vieron que la sangre no circulaba bien y que había una infección.

“Se desconoce qué la provocó, porque pueden ser muchas cosas y comencé a tomar antibiótico, pero los doctores me dijeron que era necesario abrirme para limpiar el área infectada y programaron la cirugía”, relató este joven de 22 años.

A Yarold lo operaron el lunes 18 de diciembre y contó que gracias a los medicamentos y a la cirugía, ya se siente un poco mejor.

“Creo que me dan de alta el martes 26, en estos días me hacen cultivos, que es cuando toman una muestra del área que limpiaron y lo examinan a ver si aún tiene infección, si ya está completamente limpio me puedo ir para la casa”, detalló.

De la mano derecha, Yarold se siente mejor y no ha tenido complicaciones en su recuperación.

El paveño está antojado de comerse un tamalito. Archivo. (Cortes)

Sin comer tamal

La situación obviamente entristece a este paveño, porque su anhelo era pasar Navidad con su familia e ir al Desfile de las Rosas. El grupo comenzó a viajar el jueves anterior y los médicos no le dieron permiso para asistir al tradicional desfile.

“Es un poco duro el no poder participar en el Desfile de las Rosas, estoy agüevado, pero había una posibilidad de que no fuera, uno se va preparando porque desde que ocurrió el accidente sabía que podía ir o que no.

“Son cosas que pasan, es difícil, pero espero poder viajar luego. La salud es lo más importante, lo material en este momento no importa, que todos tengan salud, que se me cure esa pierna, que quede bien de la columna, me falta mucha reacuperación”, expresó.

Cajina relató que cada 24 de diciembre, en su casa en Pavas, acostumbran hacer una cenita antes de la medianoche y luego abren los regalos.

Además, al estar hospitalizado no ha podido comerse ni un solo tamalito.

“Me gustan mucho y ni siquiera me he podido comer uno, mi tía es quien a veces hace y en el hospital llevo una dieta blanda y con mucho líquido”, comentó.

Yarold vio a sus compañeros de la banda desfilar el sábado 16 de diciembre en el Festival de la Luz y se alegró por ellos.

“De todo me pasó por la mente, uno quiere estar ahí y me da pesar que por la imprudencia de alguien más no pueda hacerlo, pero estoy feliz, porque he sido parte del proceso y feliz porque mis compañeros lo están dando todo.

“Este domingo 24 de diciembre nos iríamos para Pasadena y ellos me piden que siga adelante, que no me desanime y esperan que pueda seguir con ellos en más presentaciones”, manifestó.

Este joven paveño aseguró que el 25 de enero próximo lo verá el forense para llevar el proceso judicial. En este momento el caso está en el Juzgado de Tránsito.

- ¿Verá a sus compañeros en el Desfile de las Rosas?

“Por supuesto, sé que no estaré ahí, pero fui parte del proceso. Hay sentimientos encontrados porque no podré ir, pero les deseo de corazón lo mejor a ellos.

“Soy creyentes y esa es una de las cosas que me ha ayudado mucho y espero que mi testimonio sirva de motivación para otras personas que estén pasando por algo parecido”, comentó.

La Banda Municipal de Zarcero participará el 1º de enero en el Desfile de las Rosas. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)