Un informático, un artista y un profesor del “futuro”, iniciaron alegres el curso lectivo 2023

Volvieron las carreras de las mañanas por la entrada a clases.

Por eso compartimos con tres hogares que muy amablemente nos abrieron las puertas y pudimos ver cómo un futuro informático, un amante de las artes y un enamorado de llegar algún día a ser profesor, arrancaron este 2023 con tremendos nuevos retos en su educación.

Elián estaba super feliz de iniciar la escuela este 6 de febrero. (Cortesía)

Elián Mora Portilla tiene 6 añitos y se levantó superalegre a las 5:30 de la mañana. No cabía de la contentera porque como ya está grandote, según nos dijo, atrás quedó el kínder y este 6 de febrero entró a la escuela. Estaba como loco por su uniforme de pantalón azul y camisa blanca.

Doña Gabriela Fernández, la abuela, nos permitió hasta compartir el desayuno con Elián. Un huevito frito, gallo pinto y cafecito con pan. Con tremenda alegría desayunó el estudiante que llegó puntual a la escuela Juan Rafael Mora, en San José.

Alguito de dudas cuando en la Juan Rafael Mora dijeron que los papás no podían entrar, pero Elián rapidito se puso positivo. (Cortesía)

“Tengo mucha emoción por entrar a primer grado, estoy muy contento. Me gustan mucho los útiles que me compraron. Me gustaría ser policía, bombero y cruzrojista. Pero lo que más me gustaría, eso sí, es ser profesor algún día. Dar clases me encanta”, nos comentó Elián mientras corría para ponerse su uniformito.

Es vecino del josefino barrio Cristo Rey. Cuando no está estudiando le encanta mejenguear con sus amiguitos del barrio, correr y participar en juegos de mesa con su familia. También le encantan los videojuegos, algo que lo dejan disfrutar solo una hora al día.

¡Más de un millón de estudiantes vuelven hoy a clases!

Pelotones de papás en la entrada de la escuela Juan Rafael Mora. (Cortesía)

Cuando llegó a la escuela se topó con la sorpresa de que no dejaron entrar a los papás, entonces había un pelotón de gente afuera. Tuvo que entrar solito y ahí sí medio le cambió la carita de alegría por una de nervios, pero todo terminó bien, entró contento.

El artista

Andy Sánchez Núñez también es vecinito de Cristo Rey, el pasado 23 de enero cumplió 5 años y eso le permitió, este 6 de febrero, entrar al kínder, su mamá, doña Victoria Núñez, nos cuenta que a las cuatro de la mañana se hizo tirado de la cama de la emoción por ir por primera vez a clases.

Andy iba que no se cambiaba por nadie en su primer día en el kínder. (Cortesía)

“Desde hace como dos semanas me preguntaba todos los días: ‘Mami ¿cuándo comienzan las clases?’. En verdad que lo veo superemocionado, contento y muy feliz por compartir con sus nuevos compañeritos”, cuenta doña Victoria.

En el aula 4 del Jardín de Niños Arturo Urién Galloso, en el barrio La Dolorosa, en San José centro, recibieron a un muy alegre Andy, que de una vez se sentó y acomodó los útiles que andaba en su bultico de tigre. La institución sí dejó entrar a los papás.

Andy de una vez agarró "palco" en el aula 4 del Jardín de Niños Arturo Urién. (Cortesía)

“Me encanta el kínder. Me encanta estar con mis compañeritos, también me gusta mucho dibujar, quiero ser dibujante cuando sea grande, también quiero ser futbolista y anotar muchos goles”, comentó Andy todo alegre.

El Informático

Otro que se levantó con tremenda alegría, la cual tenía una gran cantidad de expectativa, fue Santiago Marín, quien tiene 12 años y entró a sétimo en el Liceo de Costa Rica. Nos cuenta la mama, doña Yency Aguilar, que se levantó muy tranquilo, alegre y con las normales dudas del joven que pasa de la escuela al colegio.

Santiago, de la gran emoción, dejó todo listo la noche antes. (Cortesía)

“Estoy muy alegre por este nuevo comienzo. El Liceo de Costa Rica es una gran institución y eso me pone más contento, voy a recibir hasta natación. Me gusta estudiar y dentro de lo que más me gusta está la informática”, comenta Santiago.

En el Liceo de Costa Rica recibieron a los sétimos solitos, la mañana fue solo para ellos e iniciaron con un acto cívico, algo que ya es tradicional en la institución, en la cual sí pudieron estar los papás. Algo lindísimo que hizo el Liceo fue que, para “matar” cualquier nervio, a los de sétimo los recibió la banda que con buena música alegró y le arrancó al ambiente cualquier pedacito de dudas que anduvieran por ahí.

Muy alegre y con las normales dudas de quien pasa de la escuela al colegio, así desayunó Santiago. (Cortesía)

“Le encantó el uniforme, él sabe lo que representa ese uniforme del Liceo de Costa Rica, lo respeta mucho. Estaba muy preocupado porque no se le olvidara la corbata, pero ya estamos acostumbrados porque en la escuela Unificada República del Perú-Vitalia Madrigal, siempre usó corbata. Nos encanta que aquí en el Liceo tiene bachillerato internacional, eso es una ventaja cuando se gradúe”, explicó doña Yency.

El ministerio de Educación Pública (MEP) confirma que 1.157.052 estudiantes de todo el país arrancarán este 6 de febrero el curso lectivo 2023.

Alegría y orgullo mostró Santi cuando ya se puso el uniforme del Liceo de Costa Rica. (Cortesía)

En educación preescolar asistirán a las aulas 137.814 alumnos, a las escuelas irán 476.774, a los colegios serán 496.037, en educación especial son 15.165 y a educación para el trabajo irán 31.262.