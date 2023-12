Un vecino de Heredia saldrá de un apuro gracias a promo de La Teja con Münkel

Don Randall podrá cuidar sus ojos gracias a promo de La Teja con Munkel (Cortesía)

Un vecino de la provincia de Heredia podrá solucionar un problema de salud gracias a que activó el código Teja del viernes 22 de diciembre.

Randall Guillermo Barquero Ramírez fue el afortunado ganador de una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel con lo que podrá cuidar sus ojos.

Barquero usa anteojos para leer y trabajar, y ya estaba necesitando cambiar los suyos, por lo que la suerte llegó en el mejor momento.

“Yo había ganado hace como tres años y ahora, de verdad, estaba haciéndole números porque ya esos lentes que me hice en esa ocasión, de verdad, que me urge cambiarlos porque necesito graduación. Ahora voy a aprovechar para que me hagan el examen bien detallado a ver si ahora los ocupo permanentes”, explicó.

El vecino de Santo Domingo de Heredia aseguró ser un gran y fiel lector de La Teja, siempre compra el periódico y activa el código de la promoción.

“Todos los días activo el código y es que yo también tengo aquí un taller de pintura, entonces me sirve muchísimo, lo leo y también lo puedo reciclar, me sirve para el trabajo. Me gustan mucho los deportes, hace unos años salió en el chuzo un carro que yo había restaurado por medio del taller, así que lo tengo guardado”, recordó.

Él seguirá participando en las promos, porque sabe que con Münkel puede ganar muchas veces y cuidar su salud en general.