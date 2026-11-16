UNA anuncia la fecha en la que entregará los resultados del examen de admisión

25/08/2026 Heredia. Universidad Nacional (UNA). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Universidad Nacional (UNA) comunicó este lunes que los resultados del examen de admisión estarán disponibles para su consulta a partir de este martes 17 de noviembre.

Según explicó la institución, más de 29.900 personas inscritas para ingresar a la Universidad Nacional recibirán los resultados. El promedio de admisión se calcula, según recordó la UNA, con base en dos aspectos: el resultado de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) —es decir, el examen de admisión— que representa un 60%, y el promedio de calificaciones de la Educación Diversificada, que corresponde a un 40%.

LEA MÁS: Vecina de Turrúcares denuncia grave afectación por dengue y cuestiona propuesta del Gobierno para hacer el basurero

Los resultados del examen estarán disponibles en el sitio web del Departamento de Registro de la UNA, al cual se puede acceder mediante este enlace: www.registro.una.ac.cr., donde también se conocerá la nota mínima requerida para ser elegible e ingresar a dicha universidad.

UNA Universidad Nacional Fachada Campus Heredia (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Luego de consultar el promedio de admisión obtenido por cada estudiante, las personas deberán cumplir dos requisitos indispensables para continuar en el proceso y aspirar a un cupo en la carrera de su elección.

Los estudiantes deberán obtener un promedio de admisión superior o igual a la nota mínima que dará a conocer la UNA. Junto a esto, deberán registrar el título de Bachiller en Educación Media en el sitio web www.registro.una.ac.cr., durante los días 4 y 5 de enero del próximo año, hasta las 5 p. m. del 5 de enero de 2027.

LEA MÁS: ¿Necesita sacar la licencia? MOPT anuncia pruebas de manejo sin cita previa para carros y motos

Las listas de personas admitidas a cada carrera se publicarán el 8 de enero de 2027 a partir de la 1 p. m. en la sección “Avisos importantes” del sitio web del Departamento de Registro de la UNA, antes de la matrícula en línea, la cual será los días 14 y 15 de enero.