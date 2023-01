Una bonita idea permite que su mascota siempre “viaje” con usted en el carro

Muchos amamos tanto a nuestras mascotas que no queremos separarnos de ellas ni un instante; sin embargo, el país aún no está tan avanzado y adaptado para recibir a los chineados en todas partes, por lo que no nos queda más que dejarlos en casa.

Esta pareja, conformada por Luis Diego y Katherine, es la responsable de hacer las manualidades. (Cortesía )

Eso motivó a unos emprendedores cartagineses, quienes idearon una forma de llevar a los peluditos con nosotros en el carro sin exponerlos a que, por ejemplo, mueran deshidratados por el calor.

La idea se trata de unas figuritas de nuestros animalitos, que pueden guindarse en el espejo retrovisor del vehículo e ir a donde sea que vayamos.

Los creadores de esta hermosa iniciativa son Luis Diego Quesada Castillo y Katherine Valeria Enríquez.

Pero como ellos saben que no solo los perritos son los consentidos de la casa, si lo suyo son los gatos, conejos o hasta los pericos, también se los pueden elaborar en porcelana fría.

Lo único que debe hacer para tener una figurita así, es mandarle por WhatsApp unas dos fotos de su amado y fiel amigo a esta pareja, además del nombre, para que se lo puedan grabar en la base de la escultura.

“Es un adorno muy bello, muy original y exclusivo de nosotros, para que la persona pueda andar el consentido de la casa en su carro”, explicó Luis Diego.

Puede llevar a su peludito a todo lado con usted. (Cortesía )

El emprendimiento nació hace siete años. Al principio experimentaron con otros materiales, como el cemento, hasta que llegaron a la porcelana fría, que es más fácil de moldear y ayuda a crear diseños más hermosos.

De hecho, fue justamente a raíz de este negocio que Luis Diego conoció a su hoy esposa.

Cada una de las figuras es hecha por las manos de estos talentosos pulseadores y pintada por ellos mismos, lo que le da un valor especial al contar con la dedicación y cariño de sus creadores y no de una máquina que podría reproducir cientos de figuritas, pero sin personalización.

Cada parte se hace por separado y hay que esperar a que se sequen las piezas para poder unirlas, lo cual dificulta el montaje, pues si se apresuran las etapas, el resultado final no será el esperado.

“No se puede hacer a la carrera porque queda mal y se estropea la escultura”, explicó Quesada.

Por eso, en este inicio de año, este matrimonio, cuya empresa se llama Manualidades D&K, está enfocado en atender los pedidos de las mascotitas. Incluso, puede ser un detalle diferente y personalizado para regalar este 14 de febrero a su pareja y sorprenderla.

Será a partir de marzo cuando la pareja retomará la elaboración de figuras humanas animadas, tanto de famosos como de personas comunes y corrientes, con las que podría inmortalizar hasta a su familia con mascota incluida.

Cada mascota le cuesta ¢15.000, mientras que los personajes humanos salen a ¢30.000, pues los detalles del rostro llevan mucho más trabajo, con el fin de plasmar hasta la arruga característica del modelo y hacerlo lo más cercano posible a la realidad.

Así, si quiere encargar la pareja, son ¢60.000 y con la mascota en el cuadro, serían ¢75.000.

“Para elaborarlo necesitamos muchas horas de dedicación, dependiendo del proyecto, puede tomar horas, días o hasta semanas de trabajo”, explicó Luis Diego.

Usted puede mandar a hacer a toda la familia, incluidas las mascotas. (Cortesía )

Haga sus pedidos con tiempo, porque entre más encargos le lleguen a estos pulseadores cartagineses, más tiempo le tomará terminarlos.

