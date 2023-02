Una cena romántica para alimentar el amor con menos de diez rojitos

La chef profesional Candy Zamora Montoya quien todos los domingazos nos acompaña con la receta de la semana, nos aceptó el reto de lograr una cena para dos personas en la cual no se gastara más de diez rojitos porque la situación económica está muy complicada.

Ni lo pensó dos veces doña Candy para echarse el reto encima.

“Por supuesto que sí lo voy a lograr”, fue lo primero que nos dijo. “Siempre he sido de las que defiende que cocinar no tiene que ser caro si uno se acomoda a los ingredientes y si le pone el ingrediente principal, amor”, agregó.

¡Lo logró! La chef Candy Zamora hizo una cena romántica para el 14 de febrero con menos de 10 rojitos. (Cortesía)

La verdad, como todo está tan caro no le creímos mucho a la chef profesional, nos costaba creerle que una cenita puras tejas podía valer 10 rojitos.

Sin embargo, vieran ustedes, doña Candy nos dejó con la boca abierta ¡Pongan atención! No solo hizo una cena con 10 rojitos, sino que gastó menos, todos lo que ocupó le costó en el Megasuper de Barva de Heredia, 7.930 colones, así como lo leen.

Los ingredientes bien fresquitos y puras tejas, en eso no hubo problema. (Cortesía)

Y bien callados nos dejó cuando se mandó con la preparación de la cena porque hizo unos espaguetis a la boloñesa supersabrosos, los que acompañó con pancito con mantequilla de ajo y, para dejarnos más sorprendidos, le alcanzó para un vinito, o sea, una cena completa y con una muy romántica copita de vino...¡Increíble!

Como sabemos que existen muchas personas que son como santo Tomás, quienes hasta que no vean, no creen, les dejamos la factura de la compra.

Esta es una de las partes importantísimas en las cuales el amor debe ser el ingrediente principal, cuando todo se está preparando. (Cortesía)

La chef nos demostró que para el amor no hay obstáculos. Pasar una noche bien llenita de amor y rica comida no tiene porqué ser un asunto de muchísimo dinero. Si puede vaya disfrutar una supercena en un restaurante, pero cuando no hay platica, se debe tener ingenio, ganas y mucho amor para aprovechar cada cinquito.

Por aquello que nos quieran agarrar el consejo, le pedimos a doña Candy que nos dejara bien clarita la receta y la forma de preparación para que nada más le meta amor al asunto y logre esa cena romántica que tanto necesita para fortalecer su relación, conquistar esa persona que tanto le gusta o sorprender a la pareja con un detalle que la deje loquitica de amor.

Esto se ve super sabroso, la verdad es que sí la pegó la chef con el platillo. (Cortesía)

De gran valor

“El 14 de febrero podemos celebrarlo en casa y en compañía de esa persona que amamos, el gesto de realizar algo en casa para esa persona vale más que mil salidas a restaurantes porque es una cena personalizada, por eso les dejo esta idea de menú, muy importante en estos tiempos es para no gastar de más y más bien aprovechar precios bajos en productos que lo están actualmente.

“Por eso elegí una pasta, es cómoda en precio, queda bien casi con cualquier cosa y alcanza un paquete promedio para 2 personas y es lo que ocupamos”, explica la chef.

“El precio de la carne molida y el tomate donde lo compré estaba a 2 x 1, imagínese, mejor que nunca ese precio. El vino lo conseguí a muy buen precio también y el pancito precisamente acaba de bajar un poco, así que prepárelo en casa, disfrute con su ser querido, hágale un platillo con todo el amor del mundo y lo mejor es que no gaste tanto, de hecho, revise el precio y verá que queda mejor que gastar en comida rápida, espero les guste”, agregó.

Ingredientes para la salsa boloñesa:

1 paquete de spagueti delgado número 3 (Rinde 2 platos grandes)

1 cebolla picada finamente

2 zanahorias en cuadritos

½ kilo de molida de res

5 tomates en trozos o triturado

1 cucharadita de pimienta

Sal al gusto

2 tazas de vino tinto

2 cucharadas de pasta de tomate

2 diente de ajo picados finamente

1 cucharadita de orégano

Queso parmesano (opcional) un poquito

Preparación de la salsa

Colocar en un sartén un poco de aceite y sofreír la cebolla hasta que se vea cristalina, luego agregar la carne molida, cocinar a calor medio y con ayuda de un cucharón mezclar ambos ingredientes para que la carne se deshaga y no se apelote, esto puede tardar hasta 10 minutos.

Una vez han pasado los 10 minutos agregamos la zanahoria, la sal, pimienta y orégano, cocinamos por unos 5 minutos, agregamos el vino y cocinamos por 5 minutos más.

La chef Candy Zamora no solo nos aceptó el reto sino que lo superó porque gastó menos de 10 rojitos en la cena. (Melissa Fernández)

Agregamos el tomate, rectificamos sal y pimienta, esta parte es muy a gusto, cocinamos a calor medio por 8 minutos, reservamos la salsa para luego servir el espagueti.

Preparación de la pasta

Poner una olla con agua a calentar, una vez esté hirviendo, colocamos la pasta en el agua, poco a poco se va a poner suave, una vez suave cocinamos por 4 a 5 minutos, es para que no quede muy suave y se amase la pasta sino mas bien quede sueltita, no agregar ni sal ni aceite mientras se cocina la pasta, cocinar, escurrir y poner un poco de aceite para que no se peguen los fideos, servir con la salsa a la boloñesa, recuerde que se puede poner un poco de queso parmesano rallado encima, pero es opcional.

Pancito para comer con la pasta

No hay nada mejor que comer una buena pasta con un trocito de pan, así que aprovechando que bajo el precio del baguete vamos a hacer unos con ajo.

Cortar unas 6 rodajas de pan (3 por persona), untar con la mantequilla con ajo (que ya venden lista), colocar en un sartén caliente y tostar por ambos lados por unos minutos, cortar y servir con la pasta.

Para tomar (acompañamiento)

Vino tinto (del mismo que usamos para la salsa), o cerveza, eso es a gusto.

Emplatado o servido

Colocar la pasta con ayuda de un tenedor en el plato, haga un rollito, acomode bien bonito ese espagueti como un profesional, coloque encima la salsa bien bonita, ponga a la par las rodajitas de pan, y sirva el vino o cerveza en una copa bien linda, digna de la fecha, y que cupido los fleche, que pasen lindo Día de San Valentín.

Sea bien romántico en la cena, provoque un ambiente de linda conversación. (Shutterstock/Shutterstock)

Reviva el amor entrando por el estómago

Estamos seguros que ustedes han escuchado aquel refrán que dice: “el camino al corazón pasa por el estómago”; también está este otro: “Panza llena, corazón contento”. Los dos tienen mucho de razón, al menos no hemos encontrado alguien que diga lo contrario.

Una cena bien romántica es tan poderosa que puede reactivar el amor en una pareja que fue atacada por la fría rutina.

Hacer la cenita entre los dos permite vivir momento de preparación bien llenitos de amor. (Shutterstock)

Es posible que para este 14 de febrero su relación de pareja esté atravesando ese amargo proceso de estar casi a cero grados por estar metidos los dos en una rutina, entonces, les recomendamos esa cena romántica con un inicio bien pasional con ambos ayudándose a prepararla.

Insistimos, no tiene que ser una cena cara, lo que sí debe estar es cargada de detalles, de alegría, de hacer juntos la comida en medio de un ambiente de alegre conversación y jugueteo romántico; eso los hará unirse más y meterle buen fuego al hielo de la rutina. Déjense llevar. Disfrútense como pareja y cuidado si antitos de que esté todo preparado ya el hielo pasó a convertirse en fuego.

Que la cena sea sin estrés

El sexólogo Mauro Fernández, nos recuerda que el estrés por compromisos sociales, familiares y profesionales, no es un buen amigo de la pasión, el amor y la sana relación de pareja. Si va a apuntarse con la idea de una linda cena romántica con su pareja, es mejor que limpie la agenda y no se comprometa con nadie.

“Salir temprano de la casa, y llegar ya entrada la noche, no da tiempo para ese deleite del convivio, para esa paz que todos necesitamos, para esa tranquilidad que es el caldo de cultivo del amor. Días ajetreados, presas y retrasos, más la tensión laboral, convierten el diario vivir en algo extenuante y fatigoso. Esto por sí mismo puede provocar tanto un decaimiento general, como una disminución en el deseo sexual.

“Por eso las parejas deben aprovechar los fines de semana, los días libres, los feriados, y fechas importantes (como el Día de los Enamorados) para dedicarlas al amor y la sexualidad. Desdichadamente a veces se cae en la trampa de asumir compromisos banales en esos días, que le quitan horas al vínculo”, explica Fernández.

Concéntrese en el amor, la pasión y la pareja, nada de estar distrayéndose con el celular, eso apaga el fuego. (Shutterstock)

No caiga en la trampa de alistar todo para una cena bien especial y cuando llega la hora, por compromisos, estar viendo el reloj, eso mata la pasión y podría provocar que la intención romántica quede en nada.

Comidas a evitar

Nada de alimentos enlatados porque para que se conserven les ponen bastante sodio y eso disminuye la testosterona. Mejor comidita fresca.

Podría no ser el día para elegir la comida china ya que, generalmente, usan soya y si hay tofu, peor, porque ambos aumentan los niveles de estrógenos, bajándole al hombre el deseo sexual.

Evite que en su cenita haya papas fritas, no es indicado para una noche de pasión. (Ezequiel BECERRA)

Nada de comida rápida. Cero hamburguesas, cero perros calientes. Si puede evitar el salchichón y el chorizo, mejor. Estas comidas inflan muy rápido y provocan lo que se conoce como “bajón”, o sea, nos quitan energía, a su vez, el deseo.

No a las fibras porque aumentan nuestros niveles de gas en el cuerpo y en muchas ocasiones provocan esos ruidos estomacales que no van para nada con el romanticismo. Es mejor decirle no a las ensaladas y las verduras este 14 de febrero. Por una noche no pasa nada.

Hágales la cruz a las papas fritas, aunque las haga en freidora de aire. Podría creer que son ideales, pero nos hinchan y producen gases. Si son papas compradas en un restaurante de comida rápida, por las grasas trans restan energía.

Las fresas con chocolate son un símbolo del romanticismo, pero para comer en la noche del amor, mejor no. (Luis Navarro)

Algunas comidas tienen menta, por ejemplo, algunas cremitas, una limonada con menta o una ensalada. La menta disminuye los niveles de testosterona. Mejor no se la juegue.

No se pase de la raya con las bebidas alcohólicas porque al principio envalentonan, pero después viene el sueño y se apagó la llama del amor antes de lo esperado. En algunas personas provocan problemas de erección.

Aunque las fresas con chocolate están a la orden del día en San Valentín, las frutas dan gases. El chocolate sí es ideal porque está comprobado que aumentan los estrógenos femeninos.