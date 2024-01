Una diputada se fue de vacaciones soltera y regresó casada. Aquí los detalles la boda

María Marta Carballo soñó con su boda y la disfrutó. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

Una diputada de la República se fue para el receso de fin de año soltera y regresó casada.

Se trata de la legisladora María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien unió su vida a la de Henry Salazar, a quien conoció en el mundo de la política.

La diputada contó a La Teja todos los detalles de su boda. Algunos fueron bonitos y le dibujaron una sonrisa en el rostro, pero otros más bien fueron tristes y opacaron ese día tan especial.

Además, habló sobre un nombramiento de su ahora esposo en la Asamblea que ha dado de qué hablar.

Pese a la lluvia, la diputada se casó bajo el árbol que tanto le gustó. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— ¿Qué día se casó y dónde?

Me casé el 19 de diciembre en Campo Lago, en Lindora de Santa Ana, debajo de un árbol hermoso. Pasó algo muy curioso, yo soy de Limón y no me casé allá porque en diciembre siempre llueve muchísimo, escogí Santa Ana pensando en que es calientito y al final ese día fue el único de diciembre que llovió, así que bueno, uno pone y Dios dispone.

Pero bueno, yo dije: ‘Me caso debajo de ese árbol así quede empapada’, de hecho el vestido quedó todo mojado.

La pareja se unió en matrimonio el 29 de diciembre en Santa Ana. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— ¿Hace cuánto conoce a Henry?

Lo conocí por la política, en el partido, hace unos siete años, en la campaña trasanterior, pero de hablarnos, nos conocimos en el 2018 cuando yo llegué como asesora aquí a la Asamblea Legislativa.

— ¿Cómo se enamoró de él?

Cuando entré a trabajar aquí él era mi jefe, porque yo era asesora y él era director de asesores del partido, comenzamos como amigos, eso de amor a primera vista no fue (ríe), pero sí me gustó la personalidad de él, que es un hombre superpulseador, empático, comenzó siendo un asesor ad honorem, él siempre tuvo mucha paciencia para explicarme las cosas que yo no entendía. Luego empezamos a salir.

La legisladora organizó cada detalle de la boda. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— ¿Siente que la gente los juzga?

Siempre todo ha sido muy particular, como éramos compañeros de trabajo nos daba miedo que a los diputados no les gustara que tuviéramos una relación, entonces mantuvimos mucho tiempo la relación entre nosotros. Con la boda fue muy parecido, todo fue como muy perfil bajo, porque a veces el pensamiento de la gente es un poco injusto.

Sufrí mucho, en un momento decía: ‘¿Por qué si yo siempre lo he tratado de hacer todo bien he tenido que esconder esto?’. Cuando nos comprometimos jamás dijimos nada porque aquí se podía hacer un alboroto, toda la planificación de la boda fue a escondidas porque ese morbo que tiene la gente de que él era asesor, yo diputada, nos llevaron a eso.

María Marta llevó en uno de sus zapatos una foto de ella y el papá, quien ya murió. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— ¿Dónde fueron de luna de miel?

La luna de miel todavía la estamos planificando porque queremos hacer un viaje más en forma, pero yo siempre había querido hacer como un ride de salir a conocer playas sin saber para dónde va uno, nada más montarse al carro e ir a disfrutar y ver dónde nos agarra la noche, y así lo hicimos. Empezamos en Corcovado y nos vinimos por la Costanera, yo no conocía mucho el Pacífico sur y vengo enamorada de todos esos lugares.

— ¿Cómo se ha sentido en sus primeros días de casada?

No he tenido mucho tiempo todavía para asimilarlo porque andábamos en el viaje y estábamos en el receso legislativo, pero ha sido vacilón. Yo vivía con mi mamá y llegar ahora a la casa de ella, comer y compartir y luego irme para mi casa es bastante vacilón, pero me da mucha ilusión también. Todavía estoy acomodándome a dejar la vida de soltera y aceptar que ya la cama no es solo para mí.

La diputada compartió su alegría con sus amigas cercanas. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— ¿Qué le han dicho los demás diputados?

¡Señora! (ríe). Ahora me saludan: ‘Hola señora’. Muchos me han felicitado, realmente he sentido el cariño de los compañeros y las buenas intenciones de muchos de ellos.

— ¿La boda la planeó usted?

Sí, decidí hacerlo con la ayuda de una amiga, pero yo fui quien busqué las cotizaciones, escogí todos los detalles, hasta el más pequeño, sí fue un poquito estresante, pero yo quería pasar por eso.

Henry fue jefe de María Marta cuando ella llegó a la Asamblea. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— Cuéntenos del vestido ¿lo compró o lo alquiló?

Usé dos vestidos, el principal lo alquilé y el otro lo mandé a hacer con un diseñador nacional, el de cambio. Es que yo quería casarme con vestido de novia en serio, con cola, velo y todo, pero soy muy bailarina así que también quería estar cómoda y fresca para bailar, por eso pensé en el otro.

— ¿Que la hace creer en el matrimonio?

Viví en una familia hermosa, con unos papás que construyeron un hogar y un matrimonio muy lindo. Mi papá ya no está y todo el tiempo mi mamá habla con mucha nostalgia de lo mucho que desearía tener a papá. Tengo dos hermanos también que tienen matrimonios de muchos años y mis cuñadas son como hermanas. También veo la felicidad de mis amigas casadas, sé que no es fácil, hay retos, pero sí creo en que se puede sacar adelante un matrimonio.

La legisladora estaba feliz de poder compartir su gran día con su mamá. Foto: Cortesía. (Cortesía de María Marta Carballo)

— ¿Le gustaría tener hijos?

Sí, sí me gustaría, cuando era más joven pensaba en tener muchos hijos, me encantan los chiquitos, pero ya ahorita ya no tengo tanto tiempo por el reloj biológico, pero sí quiero tener por lo menos uno.

— En las últimas semanas usted y su esposo han recibido muchas críticas porque él fue nombrado en noviembre en un puesto administrativo, estando usted en el directorio legislativo que es el que hace los nombramientos. Pasó de ser el director de asesores del PUSC a ser el subdirector del Departamento de Comisiones Legislativas, incluso hay personas que piensan que corrieron a hacer el nombramiento antes del matrimonio para evitar problemas posteriores, ¿qué tiene que decir a eso?

Que es injusto porque Henry tiene más de 13 años de trabajar en la Asamblea Legislativa, yo lo conozco hace cinco años, en realidad no había nada de malo en tener una relación, después quedo como diputada, pero él tiene toda su carrera profesional aquí; sin embargo, aún así ven nuestra relación mal, la gente es muy ingrata al juzgarnos porque no hay nada de malo.

Maria Marta Carballa cuenta los detalles de su boda

Yo ya tengo nueve meses en el directorio, si hubiese sido por un tema de que hubiésemos corrido creo que hace mucho tiempo se hubiese podido hacer, creo que se dio cuando se necesitaba hacer para la administración como tal porque requerían ese nombramiento para el departamento de Comisiones.

Yo no estuve ahí (en la votación para el nombramiento) a pesar de que la relación de noviazgo no es una relación formal, siempre me mantuve al margen, pero entiendo que la gente siempre trata de buscarle el morbo a las cosas.

En la reunión en la que nombraron a Henry en el nuevo puesto estuvo presente la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Karla Granados. Ella no tiene voto pero sí voz y apoyó el nombramiento porque dice que Salazar tiene la experiencia y cumple con todos los requisitos. Sin embargo, la Unión de Trabajadores Legislativos (Utraleg) dijo a la prensa llevará el caso ante la Procuraduría de la Ética Pública, ya que piensa que la diputada y su ahora esposo habrían hecho una jugada antiética para llevar a cabo el nombramiento.