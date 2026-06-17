¿Una moneda encima del router mejora el WiFi? Esto es lo que dicen los expertos

Un simple truco con una moneda ha generado debate entre usuarios de internet. (ChatGPT/Generada con IA)

Si usted ha sufrido porque el internet de su casa se pone lento o la señal del WiFi no llega a todos los rincones, probablemente haya escuchado todo tipo de consejos para mejorar la conexión. Uno de los más recientes consiste en colocar una moneda encima del router.

Según informó el medio El Cronista, este truco se ha popularizado en redes sociales debido a que algunas personas aseguran que ayuda a mejorar la señal y evitar interrupciones en el servicio.

La teoría detrás de esta práctica señala que el metal de la moneda podría modificar la forma en que se distribuyen las ondas del WiFi dentro de la vivienda, redirigiendo parte de la señal hacia ciertas zonas de la casa.

Sin embargo, especialistas en tecnología y telecomunicaciones advierten que no existe evidencia técnica que respalde esa afirmación.

Por el contrario, varios expertos señalan que los objetos metálicos cerca del router pueden generar interferencias y afectar negativamente la calidad de la señal. Además, colocar elementos sobre el equipo podría dificultar su ventilación y provocar un sobrecalentamiento con el paso del tiempo.

La ubicación del router sigue siendo clave para una buena señal de WiFi. (ChatGPT/Generada con IA)

Lo que sí recomiendan los expertos

De acuerdo con El Cronista, existen medidas mucho más efectivas para mejorar la conexión a internet en el hogar.

Una de las principales recomendaciones es colocar el router en un sitio céntrico y elevado para que la señal pueda distribuirse mejor. También aconsejan mantenerlo alejado de paredes gruesas, muebles grandes y objetos metálicos que puedan bloquear las ondas.

Asimismo, sugieren ubicar el equipo lejos de electrodomésticos que generen interferencias, reiniciarlo periódicamente y, si la vivienda es muy grande, considerar el uso de repetidores o amplificadores de señal.

Lugares donde no debería colocar el router

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Los especialistas no aconsejan instalar el router en la cocina, cerca de ventanas o junto a grandes superficies metálicas.

Estos lugares pueden afectar el rendimiento del dispositivo y provocar que la señal pierda fuerza antes de llegar a otras áreas de la casa.

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Así que, aunque la idea de colocar una moneda sobre el router pueda parecer una solución sencilla, los expertos coinciden en que la mejor forma de mejorar el WiFi sigue siendo una correcta ubicación y configuración del equipo.