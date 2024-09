Una pulseadora de Pavas encontró en las redes sociales la clave para diversificar su negocio

Angerlyn Agüero "La Michi" encontró en las redes sociales la forma de diversificar su negocio. John Durán. (JOHN DURAN)

Una pulseadora y amante de la cocina encontró en las redes sociales la forma de darle un giro a su negocio y hoy disfruta de las mieles del éxito.

Y es que la plataforma Tik Tok se convirtió en un gran aliado para Angerlyn Agüero, quien desarrolló el gusto por la comida desde que era una niña, gracias a su abuelita, doña Emilce.

LEA MÁS: Mario Redondo alega que el Conavi ningunea a Cartago y señaló calles que el MOPT tiene en el olvido

Tal vez el nombre de Angerlyn no le suene familiar, pero si escucha el de La Michi la reconocerá de inmediato, por la cercanía que tiene con sus seguidores y por la forma en la que comparte una de sus pasiones.

Agüero conversó con La Teja para contarnos su historia de superación. Esta emprendedora es madre de 3 hijas: Isabella de 5 años, Luciana de 11 y Shaylin de 17; vive en Lomas del Río, en Pavas, y con mucho esfuerzo se ha ganado un nombre en la comunidad tiktokera.

La Michi tiene 8 meses de cocinar a domicilio y está feliz con el giro que dio a su vida. John Durán. (JOHN DURAN)

Sígala: Angerlyn aparece en Tik Tok como “lamichifoodie”, en donde tiene más de 45 mil seguidores y ha compartido decenas de recetas.

Dulce herencia

La Michi recordó que su abuela hacía ventas de comidas y con eso sacó adelante a su familia, por lo que para ella era común crecer en la cocina, mientras veía como doña Emilce preparaba arroces y tamales, entre otros platillos para vender. Ella aprendió los conocimientos básicos para jugársela en la cocina, pero quiso ir más allá y, poco a poco, fue aprendiendo a hacer recetas más elaboradas.

“Todo lo aprendí de forma empírica, sé hacer todo tipo de comida, empírico, pero sé hace cualquier tipo de comida, asiática, mexicana. Me gustaba comprar revistas de cocina, veía los periódicos y así aprendía las recetas.

“Al inicio me enfoqué en la repostería y con eso me la jugué por mucho tiempo. Hacía comidas por encargo, pero las preparaba en mi casa y me iba bien. Abrí Tik Tok hace 3 años y lo que hacía al inicio era compartir las recetas, pero mi vida cambió y tenía que buscar la forma de salir adelante”, añadió.

LEA MÁS: París, Francia, disfruta de la sabrosa comida tica gracias a una costarricense

Agüero sufrió una fuerte depresión que la llevó a estar hospitalizada. Cuando le dieron de alta se enfocó en levantarse, por ella y su familia, y más que decidida no dejó que las circunstancias la hundieran y pensó cómo explotar aún más su talento.

“Sé que cocino bien, porque me lo han dicho y porque le pongo mucho amor a lo que hago. Pensé que si compartía las recetas, para que la gente aprendiera, por qué no lo hacía diferente y mostraba algunos platillos ya preparados.

“Una clienta que vivía cerca de mi casa me contactó y me preguntó si no me interesaba ir a cocinarle a la casa y me dije ‘¿por qué no?’ y así comenzó todo”, afirmó.

Esta pulseadora prepara cada platillo con mucho amor. John Durán. (JOHN DURAN)

Personalizado

La Michi tiene ocho meses de trabajar a domicilio. Los clientes la contactan y ella organiza la semana, de lunes a sábado, para ir a cocinar a diferentes casas. Desde que comenzó a trabajar en esta modalidad, creó un logo y con sus primeros salarios se pagó a hacer uniformes, pues se toma muy en serio su labor.

“Antes pasaba que coordinaba con un cliente, pero quizás me cancelaban y ya había reservado el día. Ahora por eso, pido un adelanto a los clientes y ya con eso, coordino con ellos para preparar el menú y hacer lo que los clientes me piden.

“Yo preparo platillos para todo tipo de personas. Les pregunto sus gustos, si tienen algún tipo de alergia, tengo clientes celiacos o que llevan algún tipo de dieta o con ciertos ingredientes, y cada cliente compra lo que le solicito para hacer sus comidas”, añadió.

Angerlyn aseguró que lo que más llama la atención de su trabajo es que es totalmente personalizado, y contó que la buscan porque a diferencia de otras personas no ofrece comida congelada.

Esta pulseadora prepara de todo, pero uno de sus platos más solicitados es el arroz con carne mechada, una receta propia que compartió y que prepara por lo menos dos veces a la semana. Por lo general, la contratan para hacer almuerzos y cenas para toda la semana. Pocas veces le piden desayunos y hasta hace una semana un cliente le pidió un postre.

LEA MÁS: De ver su niñez en video a producir su propio programa: Tica viaja y tiene el trabajo de sus sueños

Esta paveña le cocina de todo y su especialidad son los postres. John Durán. (JOHN DURAN)

En redes recibe todo tipo de comentarios, más buenos que malos, pero ella todo lo toma con respeto. Una de sus frases célebres le ha traído críticas, pero para ella, todo es parte de su trabajo.

“Siempre le digo a la gente no sea vago, pique finito, porque se ven bien bonitos los olores finamente picados. Hay gente que me critica porque digo vagos, pero es que en la cocina, todo hay que hacerlo con amor. Una clienta me dice que cada vez que pica olores, oye una voz en su cabeza en donde le recuerda que todo debe estar finamente picado”, manifestó.

Otro de los comentarios que le hacen es sobre la falta de un título académico.

“Gracias a mi trabajo, la gente no me ve como una empleada, me ven como parte de la familia. Agradezco que me abran la puerta de sus casas, siempre me ofrecen un detalle mientras estoy cocinando, son personas muy amables y agradecidas.

“Hay muchas personas que critican que no haya estudiado, pero para mí es más importante la experiencia y, gracias a mi experiencia, he salido adelante. No le pongo peros a las dificultades, siempre busco salir adelante”, relató.