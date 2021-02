Si las finanzas de su casa han sido golpeadas por la pandemia y no tiene para comprarle los uniformes a sus hijos, no se preocupe, la ministra de Educación a.i., Melania Brenes, anunció este martes que el MEP hizo un ajuste en el reglamento del uso de uniforme para que quienes no cuenten con los recursos puedan ir a clases sin preocuparse.