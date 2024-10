Usando una güija que era de un muerto, joven abrió un portal maldito en su casa en Alajuela, ¡hay un video!

Usando una güija que era de alguien que falleció, un joven abrió un portal maldito en su casa y la llenó de entidades demoniacas que incluso se manifestaron en un video.

El hecho sucedió, y se mantiene activo hasta el día de hoy, en Alajuela. No decimos el lugar exacto porque así nos lo pidieron. Un sacerdote católico de la comunidad fue alertado por una familia sobre espantos, sombras, llantos de bebé en la madrugada.

Usando una güija que era de alguien que falleció, un joven abrió un portal maldito en su casa. (Capturas de pantalla)

El cura visitó la casa y realmente sintió algo, pero para estar del todo seguro se comunicó con el equipo de Investigación ParanormalCR, ya que necesitaba confirmar que en realidad había algún tipo de actividad sobrenatural en la casa.

Ahí es donde entra un conocido de La Teja, Israel Barrantes, investigador paranormal de años, quien nos explica mejor el caso.

“Nosotros visitamos a la familia alajuelense. Resulta que ellos tenían una vivienda de alquiler a los 100 metros de la casa donde viven y uno de los inquilinos falleció.

Silla se mueve sola mientras investigaban una casa con entidades malignas

“Cuando desocuparon la casa y esta familia llegó a limpiarla para volverla a alquilar, se encontraron una güija tirada. El hijo (un joven de 15 años) de la señora dueña de la casa de alquiler, en lugar de botarla, lo que hizo fue llevársela para su casa… Tremendo error”, nos comenta Israel.

LEA MÁS: Un tico logró conversar con el exorcista del papa, quien inspira una película de Hollywood

Lo peor no fue que el joven se la llevara para su casa, lo peor fue que le entró la curiosidad y sin saber absolutamente nada sobre güijas se puso a jugar y, tanto el sacerdote como los investigadores paranormales, coinciden que eso fue lo que abrió un portal maldito que permitió la salida de entidades malignas.

Se manifestaron

Carlos Alvarado, Marco Molina y Vanessa Alvarado fueron los tres miembros del equipo de Investigación ParanormalCR que visitaron la casa para hacerle un profundo análisis y confirmar si había entidades malignas.

Eso fue en junio de este año, ellos llegaron a la 8 de la noche y terminaron la investigación a las 6 de la mañana del día siguiente.

“Como teníamos involucrado a un menor de edad, por protocolo de nosotros siempre tiene que estar uno de los padres, por eso me senté en la mesa de la casa con el joven y la mamá. Le estaba haciendo algunas preguntas para entender qué sucedía y de un pronto a otro una de las sillas desocupadas se movió fuertemente.

En el video se aprecia claramente cómo la silla se mueve solita. (Captura de pantalla)

“Antes de que se moviera la silla, sentí al joven nervioso, ansioso, entendí que estaba viviendo situaciones que lo tenían con temor, lo habían marcado”, recordó Vanessa.

En el video del momento en que la silla se mueve, se logra ver cómo la cara de Vanessa cambia totalmente cuando se da el movimiento. “Claro que me cambió la cara. La gente piensa que porque uno es investigador paranormal esos contactos de entidades se dan siempre.

LEA MÁS: Familia vivió seis meses en una casa embrujada

“Sí me han pasado cosas, peores, muchas no se pudieron grabar, pero siempre que tenemos una manifestación así, hay una respuesta instintiva al nervio. Sí me asusté. Hay gente que ve el video y dice que la mamá que está sentada al frente fue la que movió la silla, pero esa señora mide 1,55 metros, jamás le llegan los pies hasta la silla”, asegura la investigadora, quien incluso en la grabación se ve que se agacha para ver si uno de los dos perritos de la familia la había movido, pero no había nada debajo de la mesa.

Israel Barrantes, de Investigación ParanormalCR, estará en el Comic Con de República Dominicana. (Cortesía)

Llena de duendes

La mamá y el joven le mandaron al sacerdote católico un video con una puerta sonando como cuando la tocan, pero no había nadie haciéndolo y a pesar de que se acercaron con el celular, no dejó de sonar.

El religioso hizo un video de la casa y no se dio cuenta que se escuchaba una voz joven que dice “ma”, pero resulta que el día que se grabó el video el muchacho no estaba en la casa, por eso recurrió a la ayuda del equipo de investigadores paranormales.

“Luego de pasar toda la noche nos dimos cuenta que la casa está llena de duendes. Investigación ParanormalCr es un equipo muy serio, nosotros al detectar la presencia de entidades le decimos a la familia que busquen un pastor o un sacerdote, dependiendo de su religión, porque la casa ocupa un exorcismo.

Actualmente, un sacerdote le sigue practicando exorcismos a la casa para librarla de las entidades malignas. (JOHN DURAN)

“La familia le devolvió el caso al sacerdote, quien ahora está tratando la casa con oraciones de liberación (exorcismos) porque la güija sí abrió un portal y hay que cerrarlo.

LEA MÁS: (Video) Coronadeño pagó el precio fantasmal de vivir en casa construida sobre cementerio indígena

“La gente usa la güija sin saber y ahí es donde puede dejar portales abiertos que permiten la salida a demonios y esos demonios hasta se pueden vestir de ángeles buenos para lograr afectar una persona, una casa o toda una familia. Hay que tener mucho cuidado”, advirtió Vanessa.

Justo este caso, que tiene un video muy clarito, es el que Israel llevará el próximo sábado a la Comic Con de República Dominicana, ya que fue invitado para que presentara toda la evidencia sobre los problemas demoniacos que pueden darse al usar con desconocimiento una güija.